Điểm du xuân “hot” trong Tết Bính Ngọ: Vườn đào quý rực rỡ bên tượng đài Vua Lý Thái Tổ

Vườn hoa Lý Thái Tổ trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ đang là điểm đến rực rỡ trong lòng Thủ đô. Điểm nhấn níu chân du khách chính là không gian hoa xuân quy mô lớn nhất từ trước tới nay với chủ đề "Mùa xuân của kỷ nguyên mới" được trang trí ấn tượng, thể hiện sự giao thoa giữa nét hoài cổ của Thăng Long xưa và tư duy thẩm mỹ hiện đại.

Người dân và du khách du xuân, ngắm hoa tại vườn hoa Lý Thái Tổ. Clip: QUỐC KHÁNH

Vườn hoa Lý Thái Tổ với không gian hoa xuân đang là điểm đến ưa thích của đông đảo người dân Hà Nội và du khách dịp đầu năm mới Bính Ngọ. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Điểm nhấn ấn tượng nhất của không gian hoa xuân ở vườn hoa Lý Thái Tổ là quy tụ hơn 300 gốc đào các loại, từ đào cổ, đào tạo hình nghệ thuật cho đến đào tự nhiên, được sưu tầm từ các tỉnh thành miền Bắc, trong đó có 85% là đào quý được sưu tầm từ những "thủ phủ" hoa danh tiếng nhất như: Nhật Tân, Phú Thượng, Tứ Liên.

Một gốc đào bích cổ thụ được trưng bày tại vườn hoa Lý Thái Tổ. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Dạo bước dưới chân tượng đài Vua Lý Thái Tổ, du khách như lạc vào một bảo tàng đào sống động. Từ những gốc đào bích Hải Dương thắm đượm, đào phai Nam Định dịu dàng đến vẻ đài các của đào bạch, đào lục bình Lạng Sơn. Đặc biệt, sự xuất hiện của những gốc Nhất Chi Mai thanh khiết, đào Thất Thốn "tiến vua" quý hiếm và đào rừng Sa Pa, Mộc Châu đầy vẻ phong trần đã tạo nên một bức tranh xuân đa sắc, đủ để chiều lòng cả những người sành chơi hoa khó tính nhất.

Người dân đang lưu lại khoảnh khắc bên các cây đào quý trong ngày đầu Xuân 2026. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Nhiều loại đào quý đang được trưng bày phục vụ người dân tại vườn hoa Lý Thái Tổ. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Người dân và du khách thích thú khi được ngắm hoa đào và check in tại vườn hoa Lý Thái Tổ. Clip: QUỐC KHÁNH

Không chỉ dừng lại ở sắc hoa truyền thống, không gian xuân 2026 còn mang đậm hơi thở của thời đại. Ngay vị trí trung tâm, cụm đại cảnh bộ chữ "2026" được thiết kế tinh xảo, mô phỏng hình dáng một chú ngựa đang phi nước đại. Trong phong thủy và quan niệm dân gian, hình ảnh ngựa tượng trưng cho sự bền bỉ, tốc độ và thành công. Lấy cảm hứng từ năm Bính Ngọ, biểu tượng này như lời khẳng định về khát vọng bứt phá, niềm tin vào chặng đường phát triển rực rỡ của Hà Nội và đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là khu vực thu hút đông đảo bạn trẻ và các gia đình chụp ảnh, gửi gắm ước nguyện về một năm mới "Mã đáo thành công".

Cụm đại cảnh bộ chữ "2026" được thiết kế tinh xảo tại vườn hoa Lý Thái Tổ. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Một bạn trẻ tạo dáng chụp hình bên vườn đào quý ở vườn hoa Lý Thái Tổ. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Sự tinh tế của không gian còn nằm ở các cụm tiểu cảnh lấy cảm hứng từ ca khúc nổi tiếng “Hà Nội 12 mùa hoa” của nhạc sĩ Giáng Son. Những cánh hoa tươi đan xen với các bức họa của họa sĩ Phong Hoàng, kết hợp cùng những vần thơ thư pháp, tạo nên một khoảng lặng đầy chất thơ giữa dòng người tấp nập. Ở đó, người ta thấy một Hà Nội vừa hiện đại, vừa giữ trọn nét thanh lịch, hào hoa.

Một cụm tiểu cảnh lấy cảm hứng từ bài hát "Hà Nội 12 mùa hoa". Ảnh: QUỐC KHÁNH

Với nhiều người dân Thủ đô, du xuân hồ Gươm đã trở thành một nghi thức văn hóa không thể thiếu. Anh Lê Xuân Hòa (ở Cầu Giấy, Hà Nội) đang cùng vợ con lưu lại những khoảnh khắc đầu năm, chia sẻ: “Năm nào, gia đình tôi cũng xuống phố, không gian năm nay thực sự khác biệt. Cảnh quan rộn ràng nhưng vẫn có nét thanh lịch đúng chất Hà Nội. Các con tôi không chỉ được ngắm hoa đẹp mà còn hiểu hơn về giá trị của Tết cổ truyền thông qua các hoạt động xin chữ, thưởng lãm hoa nghệ thuật”.

Người dân và du khách len lỏi bên những gốc đào quý. Ảnh; QUỐC KHÁNH

Thông tin về thú chơi đào của người Hà Nội

Những loại đào quý được trưng bày tại vườn hoa Lý Thái Tổ. Clip: QUỐC KHÁNH

Chiều mùng 3 Tết, khi dòng người đổ về hồ Gươm mỗi lúc một đông, bà Phạm Thị Thu (55 tuổi, phường Cửa Nam) vẫn lặng lẽ thắp nén nhang thơm dưới chân tượng đài Vua Lý Thái Tổ theo thói quen bao năm qua. “Tết năm nay đẹp quá! Chỉ cần đi một vòng quanh khu vực này, hít hà cái không khí se lạnh mà ấm áp tình người, nhìn sắc hoa nở thắm là thấy lòng nhẹ nhõm. Hồ Gươm những ngày này không chỉ là nơi tham quan, mà là nơi chúng tôi tìm về để thấy yêu hơn thành phố mình đang sống", bà Thu xúc động nói.

Hoa cúc vàng rực rỡ bên sắc đỏ thắm của hoa đào. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Những ngày đầu Xuân Bính Ngọ, vườn hoa Lý Thái Tổ không chỉ để lại dư âm về một lễ hội hoa rực rỡ, mà còn thắp lên niềm tin về một năm mới tràn đầy năng lượng.

QUỐC KHÁNH