Hà Nội miễn phí xe buýt và metro trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ

TP Hà Nội sẽ miễn tiền vé sử dụng xe buýt và đường sắt đô thị để phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Ngày 12-2, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, từ ngày 14-2 (tức 27 tháng Chạp) đến hết ngày 22-2 (mùng 6 tháng Giêng Bính Ngọ), TP Hà Nội sẽ miễn tiền vé sử dụng xe buýt và đường sắt đô thị để phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cụ thể, 128 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn Hà Nội và 2 tuyến đường sắt đô thị (tuyến 2A. Cát Linh - Hà Đông, tuyến 3.1. Nhổn - Cầu Giấy) miễn phí vé cho hành khách.

Người dân và du khách được miễn phí vé xe buýt ở Hà Nội trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Về hình thức triển khai, đối với hành khách mua vé lượt, trên các tuyến xe buýt, hành khách được phát vé lượt theo mệnh giá tuyến nhưng không phải trả tiền vé.

Trên các tuyến đường sắt đô thị, hành khách được phát vé 0 đồng theo nhu cầu chuyến đi tại quầy hoặc mua vé 0 đồng trên các ứng dụng Hà Nội Metro hiện hành. Đối với hành khách sử dụng vé tháng (thường và ưu tiên) hoặc vé miễn phí (thẻ cứng hoặc thẻ ảo), hành khách xuất trình vé khi tham gia dịch vụ theo quy định.

Hành khách đi metro Cát Linh - Hà Đông được miễn phí vé dịp tết 2026

Việc miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị dịp Tết Nguyên đán 2026 là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo TP Hà Nội đối với đời sống nhân dân; đồng thời góp phần hỗ trợ nhu cầu đi lại, khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, giảm ùn tắc, hướng tới xây dựng Thủ đô Hà Nội hiện đại, văn minh, thân thiện với môi trường.

NGUYỄN QUỐC