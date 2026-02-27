Hà Nội đổi mới tư duy, khai thác tối đa tiềm năng không gian ven sông Hồng

Chiều 27-2, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026-2031) – Đơn vị bầu cử số 10 TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri, báo cáo chương trình hành động và vận động bầu cử.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri

Trình bày chương trình hành động, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh sẽ tiên phong đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội; phát huy trí tuệ tập thể, vai trò người đứng đầu, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các nghị quyết quan trọng của Trung ương, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với Thủ đô. Qua đó, tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội, nâng tầm văn hóa, y tế, giáo dục, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần người dân, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, thực sự là nơi đáng sống, đáng đến và là trái tim của cả nước.

Trao đổi với cử tri về hoàn thiện thể chế và quy hoạch Thủ đô, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của Hà Nội, nhất là định hướng phát triển không gian đô thị ven sông Hồng.

Theo Bí thư Thành ủy, lãnh đạo thành phố đã báo cáo Bộ Chính trị về yêu cầu định hướng phát triển Hà Nội với tầm nhìn 100 năm; Trung ương thống nhất cần một thể chế vượt trội, cho phép thí điểm có kiểm soát các cơ chế mới, tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để Thủ đô bứt phá.

Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri chiều 27-2

TP Hà Nội dự kiến khai thác đồng bộ không gian ngầm, không gian tầng cao, tầng thấp; tăng cường kết nối với các địa phương vùng Thủ đô; xử lý hạn chế về năng lực hạ tầng và quản trị đô thị, hướng tới phát triển bền vững.

Đối với không gian đô thị sông Hồng, thành phố xác định bảo đảm an toàn, môi trường xanh, mật độ dân cư hợp lý và phát triển bền vững. Quy hoạch sẽ được công khai để người dân giám sát; đồng thời tạo cơ sở thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước vào các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, khoa học - công nghệ, y tế và giáo dục.

NGUYỄN QUỐC