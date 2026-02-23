Hà Nội: Quyết liệt, khẩn trương làm việc ngay đầu năm Bính Ngọ 2026

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội chi nhánh số 3 (phường Hoàn Kiếm), không khí làm việc khẩn trương, chuyên nghiệp dù lượng người dân đến giao dịch không quá đông.
Khoảng 10 giờ 30, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp kiểm tra khu vực tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và trao đổi với người dân.
Sau khi trò chuyện, chúc tết, lì xì người dân và nhân viên trung tâm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của chi nhánh số 3, nhấn mạnh yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2026 với tinh thần: “Đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo.
Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội chi nhánh số 4 (phường Bạch Mai), ngay từ 8 giờ, các vị trí công tác đã đủ quân số. Dù lượng người dân đến làm thủ tục khá đông sau kỳ nghỉ dài, nhưng nhờ điều tiết khoa học và hệ thống lấy số tự động, hoạt động tiếp nhận, giải quyết hồ sơ diễn ra trật tự, thông suốt.
“Chúng tôi không phải chờ đợi lâu, mọi thứ diễn ra trơn tru và nhanh gọn”, ông Lê Xuân Minh (phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai) chia sẻ.
Ghi nhận tại nhiều xã, phường khác cho thấy tinh thần “vui xuân không quên nhiệm vụ” được quán triệt rõ nét. Nhiều cơ quan, công sở tổ chức gặp mặt đầu xuân ngắn gọn trước giờ làm việc để triển khai ngay nhiệm vụ trọng tâm quý I, thể hiện quyết tâm chuyển trạng thái từ “nghỉ tết” sang “làm việc và phục vụ”, hướng đến nền hành chính hiện đại, sát dân trong năm mới.