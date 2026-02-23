Hà Nội: Quyết liệt, khẩn trương làm việc ngay đầu năm Bính Ngọ 2026

Ngày 23-2, sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, các xã, phường và cơ quan chức năng TP Hà Nội bắt tay ngay vào công việc, tinh thần kỷ cương, trách nhiệm lan tỏa từ những giờ đầu tiên.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trao đổi với một công dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công chi nhánh số 3. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội chi nhánh số 3 (phường Hoàn Kiếm), không khí làm việc khẩn trương, chuyên nghiệp dù lượng người dân đến giao dịch không quá đông.

Không khí làm việc khẩn trương, hiệu quả của cán bộ, nhân viên Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội chi nhánh số 3 ngay sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Khoảng 10 giờ 30, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp kiểm tra khu vực tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và trao đổi với người dân.

Sau khi trò chuyện, chúc tết, lì xì người dân và nhân viên trung tâm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của chi nhánh số 3, nhấn mạnh yêu cầu phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2026 với tinh thần: “Đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trò chuyện trao đổi công dân tới làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội chi nhánh số 3 vào sáng ngày 23-2. Clip: QUỐC KHÁNH

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội chi nhánh số 4 (phường Bạch Mai), ngay từ 8 giờ, các vị trí công tác đã đủ quân số. Dù lượng người dân đến làm thủ tục khá đông sau kỳ nghỉ dài, nhưng nhờ điều tiết khoa học và hệ thống lấy số tự động, hoạt động tiếp nhận, giải quyết hồ sơ diễn ra trật tự, thông suốt.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội chi nhánh số 4 đã khẩn trương bắt tay ngay vào công việc hàng ngày. Clip: QUỐC KHÁNH

“Chúng tôi không phải chờ đợi lâu, mọi thứ diễn ra trơn tru và nhanh gọn”, ông Lê Xuân Minh (phố Tạ Quang Bửu, phường Bạch Mai) chia sẻ.

Không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc ngay sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội chi nhánh số 4. Ảnh: QUỐC KHÁNH

Ghi nhận tại nhiều xã, phường khác cho thấy tinh thần “vui xuân không quên nhiệm vụ” được quán triệt rõ nét. Nhiều cơ quan, công sở tổ chức gặp mặt đầu xuân ngắn gọn trước giờ làm việc để triển khai ngay nhiệm vụ trọng tâm quý I, thể hiện quyết tâm chuyển trạng thái từ “nghỉ tết” sang “làm việc và phục vụ”, hướng đến nền hành chính hiện đại, sát dân trong năm mới.

Không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc phục vụ người dân và doanh nghiệp tại phường Kim Liên, Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: QUỐC KHÁNH

