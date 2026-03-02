Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

Sáng 2-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII (nhiệm kỳ 2026-2031) - Đơn vị bầu cử số 14 dự hội nghị tiếp xúc cử tri, báo cáo chương trình hành động và vận động bầu cử tại các phường: Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại phường Sơn Tây, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu phường Tùng Thiện, xã Đoài Phương.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri của Đơn vị bầu cử số 14

Tại Đơn vị bầu cử số 14 có 5 ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, gồm các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Trần Thanh Hà, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP Hà Nội; Đỗ Thị Lan Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tùng Thiện; Nguyễn Thị Thanh, giáo viên Trường Mầm non Trung Sơn Trầm, phường Tùng Thiện; Đoàn Văn Vụ, chuyên viên Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Tùng Thiện.

Đông đảo cử tri các phường Sơn Tây, Tùng Thiện và xã Đoài Phương dự cuộc tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động với tinh thần “gần dân, sát dân, lắng nghe dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân”, cam kết duy trì tiếp xúc cử tri thực chất, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị tới HĐND và các cơ quan có thẩm quyền; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri đặt nhiều câu hỏi tới các ứng cử viên

Phát biểu trước cử tri, đồng chí Vũ Đại Thắng khẳng định, Đơn vị bầu cử số 14 là “trái tim của xứ Đoài” - vùng đất “địa linh nhân kiệt”, quê hương của hai vị anh hùng dân tộc Phùng Hưng và Ngô Quyền.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi Thủ đô bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện thể chế và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Với tinh thần “Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành của cử tri để xây dựng Thủ đô phát triển nhanh, bền vững, văn hiến, văn minh, hiện đại.

KHÁNH NGUYỄN