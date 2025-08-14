Hàng loạt chính sách “vượt khung” thu hút chuyên gia

Dự thảo Nghị định về chính sách thu hút chuyên gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cụ thể hóa các cơ chế, chính sách "đột phá" và "vượt khung" cho bản thân chuyên gia và thành viên gia đình.

Chuyên gia được đề xuất hưởng tối thiểu 30% lợi nhuận từ việc khai thác, chuyển giao, thương mại hóa kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

Dự thảo Nghị định về chính sách thu hút chuyên gia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vừa được Bộ Nội vụ gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Dự thảo không chỉ tạo ra một khung pháp lý riêng biệt mà còn đưa ra các cơ chế, chính sách mang tính "đột phá" và "vượt khung" nhằm thu hút, trọng dụng và giữ chân các chuyên gia hàng đầu, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Việt Nam.

Nêu rõ mục tiêu cụ thể, đầy tham vọng là đến năm 2030 thu hút và trọng dụng ít nhất 100 chuyên gia hàng đầu trong các ngành công nghệ mũi nhọn (trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, vật liệu mới) về làm việc tại Việt Nam, đồng thời phát triển không giới hạn số lượng chuyên gia sau đó, dự thảo thiết kế hàng loạt chính sách đãi ngộ đặc biệt (vượt khung về lương, nhà ở, môi trường làm việc), mang tính chiến lược lâu dài, có tính đột phá, linh hoạt, thực chất.

Cụ thể, dự thảo quy định tiền lương được thỏa thuận dựa trên mức lương chuyên gia đã hưởng và mức trung bình trên thị trường lao động trong nước, quốc tế, đảm bảo tương xứng với nhiệm vụ được giao. Chuyên gia được thưởng hàng năm tối đa 4 tháng lương hợp đồng dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, họ được hưởng tối thiểu 30% lợi nhuận từ việc khai thác, chuyển giao, thương mại hóa kết quả nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đây là một cơ chế khuyến khích mạnh mẽ, trực tiếp liên kết thành quả nghiên cứu với lợi ích tài chính của chuyên gia.

Họ cũng được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền thưởng, thu nhập theo hợp đồng lao động và được hỗ trợ ban đầu 1 tháng lương để ổn định chỗ ở, di chuyển và được hỗ trợ tiền thuê nhà, phương tiện đi lại hoặc cung cấp căn hộ tiêu chuẩn.

Bên cạnh đó, các chuyên gia còn có quyền chủ động lựa chọn và đề xuất nhân lực, tổ chức khoa học, công nghệ tham gia nhiệm vụ và đặc biệt là chủ động quyết định sử dụng kinh phí, nguồn lực được giao, bao gồm cả việc mua trực tiếp công nghệ, sản phẩm, thiết bị nước ngoài cần thiết với giá thỏa thuận. Điều này tạo ra một môi trường làm việc linh hoạt, giảm thiểu rào cản hành chính và tăng cường sự sáng tạo.

Thành viên gia đình (cha, mẹ, vợ/chồng, con dưới 18 tuổi) của chuyên gia được hỗ trợ tìm trường học và học phí cho con, gói chăm sóc sức khỏe tự nguyện, hỗ trợ tìm kiếm cơ hội việc làm, và cấp thị thực nhiều lần. Chuyên gia nước ngoài có nguyện vọng được ưu tiên nhập quốc tịch Việt Nam; chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài có thể được xem xét tiếp nhận làm công chức, viên chức không qua thi tuyển và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý không cần đáp ứng các điều kiện về thời gian công tác, quy hoạch thông thường.

Nếu chuyên gia thuộc đối tượng áp dụng các văn bản khác có chế độ, chính sách thấp hơn thì sẽ áp dụng chế độ, chính sách của nghị định này để thỏa thuận. Nếu đủ điều kiện hưởng nhiều chính sách khác nhau, chuyên gia sẽ được hưởng chính sách, chế độ cao nhất.

Tuy nhiên, tiêu chí tuyển chọn chuyên gia theo dự thảo này cũng khắt khe và chuyên biệt. Dự thảo phân loại chuyên gia thành "chuyên gia nghiên cứu học thuật" và "chuyên gia ứng dụng", với các tiêu chí cụ thể, rất cao và tập trung vào chất lượng.

Các tiêu chí này yêu cầu trình độ từ các trường đại học trong nhóm 200 hàng đầu thế giới, kinh nghiệm công tác lâu năm, cùng với các thành tựu nổi bật như sở hữu phát minh, sáng chế, công bố quốc tế uy tín, hoặc các sản phẩm, dự án đã được thương mại hóa thành công.

ANH PHƯƠNG