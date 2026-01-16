Tăng tiện ích và tinh chỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động của VNeID

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, Bộ Công an sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất trên cơ sở đặt hàng, nhiệm vụ công tác và mời nhà khoa học tham gia phát triển lĩnh vực công nghệ.

Chiều 16-1, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo 57 và Ban Chỉ đạo 158 của Bộ Công an về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Đề án 06 của Chính phủ và công nghiệp an ninh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến công an các địa phương. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh những việc cần làm tới đây của Ban chỉ đạo 57.

Theo đó, cần thống nhất nhận thức trong toàn lực lượng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của nhiệm vụ đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Người đứng đầu công an các đơn vị, địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, định rõ sản phẩm cụ thể phấn đấu đạt được trong từng tháng.

Bộ trưởng cho rằng, ứng dụng khoa học công nghệ phải xuất phát từ thực tiễn nhiệm vụ ở cơ sở, từ đó tham mưu, đề xuất và đặt hàng các nhà khoa học cũng như phát triển mạnh để tiến tới phục vụ cho hoạt động dân sinh, phục vụ cho chiến đấu.

Bộ Công an sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất trên cơ sở đặt hàng, nhiệm vụ công tác và mời nhà khoa học tham gia phát triển lĩnh vực công nghệ.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Bộ trưởng Lương Tam Quang thông tin, dự kiến trong tháng 6-2026 sẽ vận hành chính thức Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và bắt tay triển khai các thủ tục pháp lý để xây dựng Trung tâm dữ liệu số 2, số 3; phấn đấu làm chủ các công nghệ lõi, công nghệ chiến lược.

Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu các đơn vị thời gian tới tăng dày tiện ích và tinh chỉnh nâng cao hiệu quả hoạt động của VNeID, Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tập trung thúc đẩy bảo đảm chậm nhất hết quý I-2026 cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với toàn bộ nhóm thủ tục hành chính theo Kế hoạch 02 của Ban chỉ đạo 57.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đối với Ban Chỉ đạo 158, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, phải thống nhất nhận thức về tư duy mới xây dựng phát triển công nghiệp an ninh trong kỷ nguyên mới.

Theo đó, đây là nhiệm vụ của toàn lực lượng công an trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được phân công tham gia vào các công đoạn với tinh thần phát huy tối đa thế mạnh của công an từng đơn vị, địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trước đó, tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, hiện nay 100% công an các đơn vị, địa phương đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo 57 của đơn vị.

Bộ Công an tích cực tham gia hoàn thiện pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo nền tảng pháp lý cho việc thực hiện Nghị quyết 57, trong đó đã đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2025, Luật An ninh mạng 2025.

Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng 18/19 cơ sở dữ liệu và triển khai kết nối, chia sẻ 247 triệu thông tin từ 13 cơ sở dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia để phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Đến nay đã đồng bộ được hơn 215 triệu bản ghi. Bộ tiếp tục phát triển VNeID thành nền tảng số quốc gia, trung tâm hệ sinh thái số, điểm truy cập duy nhất liền mạch giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Đến nay, VNeID đã có 50 tiện ích được triển khai; đã kích hoạt trên 67 triệu tài khoản với hơn 500 triệu lượt truy cập (trung bình trên 3 triệu lượt/ngày). Riêng năm 2025, đã cấp hơn 7 triệu tài khoản và 780.000 tài khoản định danh cho tổ chức, doanh nghiệp và trên 82.000 tài khoản định danh cho người nước ngoài.

ĐỖ TRUNG