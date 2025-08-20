Hành trình gieo mầm cây lúa Việt trên đất Cuba lên sóng VTV

Đoàn làm phim cùng các chuyên gia Việt Nam trên cánh đồng trĩu hạt ở Cu Ba

Phim tài liệu “Hạt giống hạnh phúc” tái hiện hành trình Việt Nam chuyển giao những giống lúa đặc biệt, trong đó có giống lúa CT16, sang đất nước Cuba anh em. Thông qua câu chuyện về hạt lúa, bộ phim khắc họa hình ảnh Việt Nam không chỉ là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, mà còn là dân tộc giàu lòng nhân ái, sẵn sàng sẻ chia tri thức và kinh nghiệm để cùng bạn bè quốc tế vun đắp một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đặc biệt, Truyền hình Quốc gia Cuba cũng sẽ phát sóng song song bộ phim này cùng thời điểm với Việt Nam, đánh dấu lần hợp tác hiếm có và mang ý nghĩa lịch sử trong lĩnh vực truyền hình giữa hai quốc gia. Sự kiện này một lần nữa khẳng định mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba, đồng thời thể hiện sức lan tỏa của tinh thần “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi gắm trong Bản Tuyên ngôn độc lập năm 1945.

Bộ phim đưa khán giả theo dấu hành trình của giống lúa Việt Nam CT16 nảy mầm và xanh tốt trên những cánh đồng đất đỏ Cuba. Không chỉ là một hoạt động nông nghiệp, đó còn là minh chứng sống động cho tình hữu nghị hiếm có: Việt Nam từng nhận được sự sẻ chia của Cuba trong những năm tháng chiến tranh và hôm nay, chính những hạt lúa lại trở thành nhịp cầu mang đến niềm tin, sự no ấm và hạnh phúc cho người dân Cuba.

Đạo diễn Nguyễn Đức Đệ - Đạo diễn VTV đặc biệt “Hạt giống hạnh phúc” cho biết: Phim không có lời bình, mà kể chuyện bằng hình ảnh, âm thanh và cảm xúc. Mỗi hạt lúa, mỗi nụ cười trên gương mặt người nông dân chính là lời nhắn gửi giản dị nhưng sâu sắc. Ngoại giao đôi khi không cần lễ đài, chỉ cần lòng tin và sự sẻ chia chân thành.

Ê-kíp đã trải qua hành trình dài ngày trên vùng đất Pinar del Río của Cuba để ghi lại những hình ảnh chân thực và lay động của các chuyên gia Việt Nam, những người đã chấp nhận xa gia đình, gác lại nỗi lo riêng tư khi phải sống xa người thân. Họ bám trụ trong ngôi nhà mà người Cuba hay gọi là “Nhà Việt Nam” giữa cánh đồng, nơi thiếu thốn điện, nước và điều kiện sinh hoạt tối thiểu, để ngày ngày đồng hành cùng nông dân Cuba gieo cấy từng hạt lúa Việt Nam.

Trong gian khó, niềm vui lớn nhất của họ là nhìn thấy người bạn Cuba mỉm cười hạnh phúc khi lúa trổ bông, khi những cánh đồng xanh lên hy vọng. Chính khoảnh khắc ấy đã làm sáng rõ thông điệp giản dị mà sâu xa: “Hạnh phúc sẽ được nhân đôi khi biết cho đi và giúp người khác hạnh phúc".

MAI AN