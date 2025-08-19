Tiếp tục cuộc vận động “Ánh Mặt trời không biên giới” dành cho Cuba

Tính đến ngày 19-8, tài khoản của Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được tổng số tiền: 1.349.032.567 đồng của các cá nhân và tập thể, tổ chức.

Nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba (1960 – 2025), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM, Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba TPHCM, phối hợp cùng Sở VH-TT, Đài Truyền hình TPHCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Phụ nữ TPHCM tổ chức và thực hiện cuộc vận động ủng hộ xây dựng hệ thống điện mặt trời tại các trường tiểu học của Cuba với chủ đề “Ánh Mặt trời không biên giới”.

Cảm ơn tình cảm và những hành động giúp đỡ đầy tính nhân văn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TPHCM dành cho nhân dân Cuba, bà Ariadne Feo Labrada, Tổng Lãnh sự Cuba tại TPHCM cho biết, “Ánh Mặt trời không biên giới” là sự tôn vinh những giá trị cốt lõi của nhân loại, đó là tình bạn, tinh thần đoàn kết và chủ nghĩa quốc tế. Bà Ariadne Feo Labrada bày tỏ tin tưởng mối quan hệ giữa Cuba và Việt Nam sẽ mãi là tấm gương sáng cho các mối quan hệ quốc tế.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin trân trọng cảm ơn các cá nhân, tập thể, tổ chức đã quan tâm, đồng hành và đóng góp ủng hộ cho chương trình. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ trong chặng đường sắp tới. Mọi đóng góp ủng hộ xây dựng hệ thống điện mặt trời tại các trường tiểu học của Cuba (đến hết ngày 30-11) xin vui lòng gửi vào tài khoản phía dưới:

Thư ngỏ của chương trình tại đây: thư ngỏ.pdf

THỤY VŨ