Xã hội

Nghệ An: Bộ đội hỗ trợ xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới

SGGPO

Ngày 24-7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra quân hỗ trợ xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

Video: Nghệ An ra quân hỗ trợ xây dựng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp các xã biên giới

Dự và chỉ đạo buổi lễ có Đại tá Hồ Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; cùng lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị và đại diện cấp ủy, chính quyền các xã Con Cuông, Môn Sơn.

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Đại tá Hồ Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra quân

Hoạt động nhằm thực hiện chủ trương phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hẹp khoảng cách phát triển và củng cố khu vực biên giới.

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Các cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Việc cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng trường học cũng góp phần chăm lo an sinh xã hội, cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh vùng biên và tăng cường mối quan hệ gắn bó quân - dân.

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Các cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Ngay sau lễ ra quân, cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp các đơn vị thi công triển khai các phần việc theo kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 30-8-2026 để đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Sau khi hoàn thành, các công trình sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tại khu vực biên giới Nghệ An.

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DƯƠNG QUANG - LÊ THẠCH

Từ khóa

Bộ đội Biên phòng Nghệ An xã biên giới Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp

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