Đắk Lắk: Huy động quân đội hỗ trợ xây dựng trường liên cấp ở biên giới

Ngày 1-6, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Đắk Lắk đã điều động 100 cán bộ, chiến sĩ đến hỗ trợ tham gia xây dựng Trường nội trú liên cấp tại hai xã biên giới Ia Lốp và Ia Rvê (tỉnh Đắk Lắk).

Việc này nhằm tăng cường nhân lực, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thi công các trường nội trú liên cấp trên tuyến biên giới của tỉnh.

Theo Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk, lực lượng được huy động lần này đều là những cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tham gia "Chiến dịch Quang Trung" và xây dựng nhiều công trình nhà Đại đoàn kết cho người dân. Đây là lực lượng có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Đơn vị xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, là mệnh lệnh đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ. Việc chung sức xây dựng các công trình trường học nơi biên giới không chỉ góp phần bảo đảm tiến độ dự án, mà còn thể hiện tình đoàn kết quân - dân, trách nhiệm của lực lượng vũ trang đối với nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ hăng hái làm việc trong ngày đầu ra quân
Ông Võ Văn Lợi, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang triển khai 3 dự án trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới. Hiện, khối lượng thi công đạt trên 75%, tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 58%.

Việc Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ cho 2 công trình tại Ia Lốp và Ia Rvê đã tạo thêm động lực cho các đơn vị thi công. Song song với đó, chủ đầu tư phát động chiến dịch “70 ngày đêm không ngừng, không nghỉ”, nhằm hoàn thành công trình đúng tiến độ trước ngày 30-8.

MAI CƯỜNG

