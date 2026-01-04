Tối 4-1, sân khấu Hoàng Thái Thanh sáng đèn suất diễn đặc biệt vở kịch mới "Hẹn nhau ở cuối con đường" (tác giả: Hoàng Thái Thanh - Nguyễn Thoại, đạo diễn: Ái Như). Vở có sự tham gia biểu diễn của NSƯT Thành Hội, nghệ sĩ Ái Như, diễn viên Trí Quang, Hồng Ánh, Hoàng Vân Anh…

Vở kịch "Hẹn nhau ở cuối con đường" của sân khấu Hoàng Thái Thanh, sáng đèn suất diễn đặc biệt vào tối 4-1-2026 và vào Tết Bính Ngọ 2026 (ẢNH: THÚY BÌNH)

Vở kịch kể câu chuyện tình thật đẹp của đôi bạn trẻ Tuấn (diễn viên Trí Quang) và Hiền (diễn viên Hồng Ánh). Hiền là con nhà nghèo, mẹ mất, ba chạy xe lam, hai chị em Hiền phải bỏ học sớm để phụ giúp gia đình. Cô thích đọc sách nên chọn nghề bán sách làm kế mưu sinh.

Ngược lại, Tuấn xuất thân từ gia đình giàu có, là sinh viên y khoa năm cuối… Nhưng đôi bạn trẻ tin rằng tình yêu sẽ bền chặt khi cả hai có cùng một nhịp đập con tim, yêu thương nhau bằng tình cảm chân thật, không toan tính, không phân biệt giai cấp, tầng lớp.

Sau một thời gian yêu nhau, tình yêu của Tuấn và Hiền đã kết tinh bằng một hình hài bé nhỏ. Nhưng cũng trong giai đoạn này, ba Hiền mất, tình yêu với Tuấn trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cuối cùng để Hiền mạnh mẽ vượt qua mọi định kiến của xã hội, những khó khăn vất vả trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong loạn lạc của chiến tranh, những biến đổi của xã hội, cộng thêm những toan tính của mẹ Tuấn (nghệ sĩ Ái Như) đã khiến cuộc tình của Tuấn và Hiền vỡ tan, đôi lứa chia lìa.

Hơn 20 năm sau, sự trở về của người đàn ông bôn ba khắp nơi tìm kiếm người thương thất lạc đã đưa đến cuộc hội ngộ bất ngờ, vừa mừng vui, vừa chất đầy thương cảm. Những gút mắc, hiểu lầm dần được gỡ bỏ, thay vào đó là sự tha thứ để hàn gắn lại tình cảm yêu thương mà cả hai vẫn dành cho nhau suốt mấy mươi năm xa cách.

Vở kịch hội đủ những cung bậc vui, buồn, khơi gợi cho người xem về những khoảnh khắc lắng đọng của ký ức, của kỷ niệm, để suy ngẫm một chút về chữ “tình”, về cuộc sống cũng như tính nhân văn của con người trước các nghịch cảnh éo le của đời người.

Hẹn nhau ở cuối con đường được sân khấu Hoàng Thái Thanh đầu tư cho mùa kịch Tết 2026. Sau buổi diễn ra mắt, vở sẽ được biểu diễn phục vụ khán giả rộng rãi từ mùng 1 Tết Bính Ngọ (17-2-2026).

BẢO LÂM