Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM đẩy mạnh xúc tiến đầu tư - thương mại

Chiều 30-12, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) TPHCM tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 để thông qua kế hoạch hoạt động năm 2026.

Các kỹ sư Nhật Bản hướng dẫn DNNVV sản xuất các sản phẩm công nghiệp. Ảnh: QUANG VŨ

Tại hội nghị, Hiệp hội DNNVV TPHCM đã đánh giá lại những kết quả đạt được trong năm 2025, nổi bật là tổ chức thành công Đại hội lần thứ 1 sau khi sáp nhập; kiện toàn nhân sự ban thường vụ, ban chấp hành hiệp hội. Đồng thời xây dựng chương trình phát triển hội viên và các tổ chức cơ sở. Ngoài ra, hiệp hội còn tổ chức các sự kiện giao lưu, quảng bá sản phẩm của DN thành viên với các đối tác trong nước và nước ngoài; tạo cơ hội kết nối, trao đổi kinh nghiệm giữa các hội viên.

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 2 của Hiệp hội DNNVV TPHCM. Ảnh: QUANG VŨ

Nhiều thành viên của Hiệp hội còn được mời tham gia các hội nghị, hội thảo liên quan đến chính sách kinh tế - xã hội, đóng góp ý kiến gửi các cơ quan chức năng, góp phần tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN. Trong lĩnh vực đào tạo, Hiệp hội phối hợp tổ chức các khóa bồi dưỡng theo quý, với các chuyên đề về quản trị kinh doanh, marketing, bán hàng chuyên nghiệp…

Hiện nay, Hiệp hội có khoảng 500 hội viên. Năm 2026 Hiệp hội sẽ phát triển hội viên, hội cơ sở hoạt động theo vùng, nhóm, ngành như: cụm doanh nghiệp, logistics, công nghiệp hỗ trợ, du lịch, năng lượng sạch; thương mại, dịch vụ, tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo; liên kết với khu công nghệ cao…

Hiệp hội DNNVV TPHCM cũng thông qua chủ trương nghiên cứu quỹ đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp HCM-SME; xây dựng website, bộ nhận diện; tổ chức chương trình cà phê doanh nhân định kỳ; tổ chức hội thảo, đào tạo ngắn hạn; kết nối giao thương chuyên đề…

Đặc biệt, trong năm 2026, Hiệp hội DNNVV TPHCM sẽ đẩy mạnh tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại lớn như: Kết nối xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; tổ chức đối ngoại trọng điểm Wepack China 2026 tại Thâm Quyến và Let Cemet China 2026 tại Quảng Châu (Trung Quốc).

QUANG VŨ