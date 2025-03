Hỗ trợ doanh nghiệp thực phẩm chế biến sâu đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu

Xuất khẩu thực phẩm chế biến sâu đang mở ra cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn an toàn và truy xuất nguồn gốc. Tại Hội thảo "Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm của doanh nghiệp vừa và nhỏ" do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM (ITPC) tổ chức ngày 27-3, các chuyên gia đã đưa ra nhiều giải pháp giúp doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường.