Hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng giúp người dân vùng bão lũ

Tiền mặt, nhu yếu phẩm các loại được nhiều doanh nghiệp hỗ trợ đưa tận tay bà con vùng bão lũ.

Trưa 6-11, thông tin từ một doanh nghiệp lớn cho biết sẽ dành hàng chục tỷ đồng, thậm chí cả trăm tỷ đồng, để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão lũ, góp phần giúp bà con từng bước ổn định cuộc sống.

Trước đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã ủng hộ 10 tỷ đồng thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với các tỉnh, thành đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Nguyễn Ngọc Tú trao biểu trưng số tiền ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai

Trong tháng 10-2025, Petrolimex còn liên tiếp triển khai các hoạt động nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp tại nhiều địa phương bị thiên tai, sạt lở… với tổng số tiền hơn 37 tỷ đồng (tính riêng công ty mẹ - Tập đoàn).

Theo Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Nguyễn Ngọc Tú, việc ủng hộ không chỉ là hành động cụ thể hóa tinh thần “tương thân tương ái”, mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Nhà nước chủ lực trong lĩnh vực năng lượng, luôn đồng hành cùng cộng đồng trong khó khăn.

Cũng trong thời gian này, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã cử đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, hỗ trợ người dân ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi – những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do mưa bão.

Đại diện Tập đoàn Petrovietnam trao quà cho bà con bị ảnh hưởng bão lũ

Petrovietnam đã trao gần 20 tỷ đồng tiền mặt cùng hàng chục tấn gạo, hàng nghìn thùng nước sạch cho đồng bào vùng lũ.

Các đơn vị thành viên của Tập đoàn như Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực: PVOIL tổ chức phát nước sạch miễn phí cho người dân ngay tại các cửa hàng xăng dầu khi nước lũ chưa rút; BSR phát động chương trình “Nghĩa tình đong đầy”, quyên góp hỗ trợ đồng bào Quảng Ngãi.

Tập đoàn Petrovietnam trao biểu trưng số tiền ủng hộ bà con Quảng Ngãi khắc phục thiên tai

Chỉ tính riêng trong tháng 10, Petrovietnam đã ủng hộ 70 tỷ đồng giúp nhân dân các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung bộ khắc phục hậu quả bão lũ. Mục tiêu năm 2025, Tập đoàn cùng các đơn vị thành viên và người lao động dành 100 tỷ đồng cho công tác hỗ trợ, phục hồi sau thiên tai trên cả nước.

Bên cạnh khối năng lượng, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cũng thông tin đã ủng hộ 5,5 tỷ đồng cho đồng bào vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ.

Vietnam Airlines vận chuyển hàng hóa hỗ trợ bà con vùng bão lũ

Khoản hỗ trợ này là tấm lòng của tập thể người lao động Vietnam Airlines Group, thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội của Hãng hàng không Quốc gia trước những mất mát của đồng bào.

Không chỉ hỗ trợ tài chính, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) còn vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ đến các địa phương miền Trung.

Hiện tại, trên 4 tấn hàng hóa gồm nhu yếu phẩm, thuốc men, quần áo… đã được các chuyến bay của Vietnam Airlines khẩn trương chuyển đến tay người dân vùng lũ.

THI HỒNG