Người dân phản ánh về dịch vụ đo đạc đất đai gây khó khăn, tốn kém

Tham dự có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Trọng Ân cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các phòng ban và đông đảo người dân ở phường.

Lãnh đạo phường Bến Cát trò chuyện với người dân, doanh nghiệp

Trong buổi cà phê, đại diện các khu phố và người dân trao đổi với lãnh đạo phường Bến Cát nhiều nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính, đảm bảo an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị, công tác phòng chống ngập lụt...

Người dân trao đổi một số vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị...

Đáng chú ý, bà con phản ánh về dịch vụ đo đạc tư nhân gây tốn kém và khó khăn cho người dân khi thực hiện thủ tục về đất đai.

Với nội dung này, lãnh đạo phường chỉ đạo các phòng chuyên môn ghi nhận và có hướng giải quyết trong thời gian tới.

Người dân mong muốn tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính

Đối với các nội dung về an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, cải cách thủ tục hành chính... lãnh đạo phường đã trao đổi, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục phù hợp với quy định, tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính.

Người dân, doanh nghiệp được khuyến khích trao đổi, hiến kế nhằm hướng đến sự phát triển cho địa phương

Lãnh đạo phường Bến Cát cũng thông tin đến người dân kế hoạch phát triển phường thời gian tới; mong muốn người dân tiếp tục đóng góp, hiến kế góp phần xây dựng phường phát triển vững mạnh.

