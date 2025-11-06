Đảm bảo an toàn các hồ chứa trên lưu vực Sê San - Srêpốk

Cục Quản lý tài nguyên nước yêu cầu các hồ chứa trên lưu vực Sê San - Srêpốk bảo đảm an toàn trước bão số 13.

Một hồ nước ở tỉnh Lâm Đồng xảy ra sự cố do mưa lớn vào ngày 2-11 vừa qua. Nguồn ảnh minh họa: BÁO SGGP ONLINE

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, ngày 6-11, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Ngô Mạnh Hà đã ký công văn gửi các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Sê San và Srêpốk.

Theo công văn, hiện các hồ chứa lớn trên lưu vực sông Sê San (Thượng Kon Tum, PleiKrông, Ialy, Sê San 4) và Srêpốk (Buôn Tua Srah, Srêpôk 3, Krông Búk Hạ) đang có mực nước thấp hoặc xấp xỉ mực nước trước lũ.

Tuy nhiên, đêm nay (6-11) đến sáng 7-11, bão số 13 (Kalmaegi) ảnh hưởng đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Trong những ngày tới, nhiều khu vực Thanh Hóa đến Khánh Hòa có khả năng mưa lớn, lũ có thể xuất hiện trên các sông từ Quảng Trị đến Lâm Đồng.

Ảnh vệ tinh tâm bão số 13 lúc 12 giờ trưa nay 6-11. Nguồn: Z.E

Để chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do mưa lũ, Cục Quản lý tài nguyên nước đề nghị các đơn vị vận hành hồ chứa chủ động tính toán, xây dựng kịch bản điều tiết, phối hợp chặt chẽ với cơ quan có thẩm quyền bảo đảm an toàn công trình và giảm lũ hạ du.

Cục Quản lý tài nguyên nước đề nghị thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản vùng hạ du, đồng thời cảnh báo kịp thời trước khi xả lũ, phát điện hoặc tăng lưu lượng xả.

Các đơn vị cần chủ động cung cấp thông tin vận hành, phương án điều tiết cho Công ty TNHH MTV Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) và các trung tâm điều độ hệ thống điện, nhằm bảo đảm huy động hiệu quả nguồn điện, vận hành an toàn, tiết kiệm, đa mục tiêu.

PHÚC HẬU