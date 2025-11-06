Bão số 13 tăng lên cấp 15, giật trên cấp 17

Bão số 13 đã tăng thêm 1 cấp, lên cấp 15 và di chuyển nhanh hơn (30km/giờ), Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 5 tỉnh ứng phó nhanh hơn, quyết liệt hơn.

Vị trí tâm bão lúc 10 giờ sáng nay theo dữ liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Sáng nay 6-11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành công điện số 27 gửi UBND các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và các bộ liên quan, đề nghị triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với bão số 13.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp - Ủy viên Ban Chỉ đạo ký công điện, trong đó nêu rõ: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo bão số 13 di chuyển nhanh hơn (30km/giờ), duy trì cường độ mạnh khi đổ bộ vào đất liền. Khu vực phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk (khu vực Tây Nguyên trước đây) có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia với yêu cầu sớm hơn, quyết liệt hơn.

Khu vực phía Tây các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk (khu vực Tây Nguyên trước đây) tập trung chỉ đạo các biện pháp ứng phó với bão, đảm bảo an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng, không để bị động, bất ngờ.

Cập nhật đến 10 giờ ngày 6-11 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tâm bão số 13 ở khoảng 13,1 độ vĩ Bắc - 111,6 độ kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) chỉ còn khoảng 270km về phía Đông Đông Nam. Lúc này, bão đã tăng từ cấp 14 (sáng sớm nay) lên cấp 15 (167-183km/giờ), giật trên cấp 17. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ lên tới 30km/giờ. Do ảnh hưởng của bão, ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 6, giật cấp 10.

PHÚC HẬU