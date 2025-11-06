Xã hội

Tạm ngừng khai thác 5 cảng hàng không khu vực miền Trung

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (bão Kalmaegi), Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu tạm dừng khai thác từ chiều ngày 6-11 đối với 5 cảng hàng không khu vực miền Trung.  

Các cảng hàng không tạm ngừng hoạt động gồm: Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Chu Lai và Phù Cát. Các cảng hàng không này sẽ tạm ngừng khai thác trong khoảng thời gian từ chiều 6-11 đến sáng 7-11 (giờ địa phương), tùy theo diễn biến cụ thể của cơn bão.

Cụ thể, Cảng Hàng không Phù Cát, tạm ngừng từ 16 giờ ngày 6-11 đến 3 giờ ngày 7-11.

Cảng Hàng không Chu Lai, tạm ngừng từ 20 giờ ngày 6-11 đến 5 giờ ngày 7-11.

Cảng Hàng không Tuy Hòa, tạm ngừng từ 15 giờ ngày 6-11 đến 00 giờ ngày 7-11.

Cảng Hàng không Pleiku, tạm ngừng từ 21 giờ ngày 6-11 đến 6 giờ ngày 7-11.

Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột, tạm ngừng từ 22 giờ ngày 8-11 đến 6 giờ ngày 7-11.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan chủ động phòng, tránh, ứng phó với bão số 13, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các cảng hàng không, sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay.

Các hãng hàng không, các đơn vị liên quan cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 13 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và triển khai các hành động ứng phó cần thiết, giảm thiểu tác động của bão.

