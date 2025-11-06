Xã hội

Nghi can trong vụ hai mẹ con tử vong ở Cà Mau đã tự sát

Trưa 6-11, liên quan đến vụ hai mẹ con tử vong, trên người có nhiều vết thương (xảy ra trên địa bàn xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau), nghi can gây án mạng đã tự sát.

Lực lượng làm nhiệm vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ án mạng

Trước đó, khoảng 6 giờ 40 cùng ngày, người dân trên địa bàn phát hiện bà T.T.T. (sinh năm 1974, ngụ ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng) và con gái là N.N.K. (sinh năm 2016) tử vong trong nhà, trên người có nhiều vết thương, nghi do vật sắc, nhọn gây ra nên trình báo lực lượng chức năng.

Qua nắm tình hình, đối tượng nghi vấn có liên quan đến vụ việc là T.V.L. (sinh năm 1966, ngụ xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau). Công an xã Thanh Tùng phối hợp với Công an xã Cái Nước xác minh thì được biết đối tượng L. đã treo cổ tử vong.

Theo người dân địa phương, giữa T.V.L. và T.T.T. có mối quan hệ tình cảm, sống như vợ chồng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng trên.

TẤN THÁI

