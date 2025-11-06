Đưa hàng ngàn người dân đến nơi an toàn trước khi bão số 13 đổ bộ

Các tỉnh miền Trung đang tập trung sơ tán, di dời hàng trăm hộ dân đến nơi trú tránh an toàn trước khi bão số 13 đổ bộ vào đêm nay (6-11).

Quân khu 5 huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Gia Lai ứng phó bão

Sáng 6-11, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) huy động hơn 350 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện, trang bị cơ động đến các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai để phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Sáng 6-11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác chống bão tại Gia Lai

Với tinh thần “Chủ động, khẩn trương, an toàn, hiệu quả”, đơn vị đã rà soát kỹ lực lượng, phương tiện, vật chất, bảo đảm tốt nhất cho công tác cứu hộ, cứu nạn.

Các phương tiện chuyên dụng như ô tô, xuồng, máy bơm, nhà bạt dã chiến... được triển khai đến những địa bàn trọng điểm, kịp thời hỗ trợ chính quyền và nhân dân ứng phó bão.

Cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 2 tăng cường hỗ trợ chống bão tại Gia Lai

Cùng ngày, Lữ đoàn 573 cử hơn 150 cán bộ, chiến sĩ đến phường An Nhơn Nam, phường Bình Định và xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai), phối hợp chính quyền địa phương giúp dân chằng chống nhà cửa, di chuyển tài sản, chặt tỉa cây xanh, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác.

Trước đó, lữ đoàn đã phối hợp rà soát, nắm tình hình và xây dựng các phương án ứng phó.

Các chiến sĩ của Sư đoàn 2 tăng cường đến các vùng xung yếu Gia LAi

Quán triệt tinh thần “Chủ động, trách nhiệm”, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng địa phương giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Lãnh đạo Quân khu 5 thăm hỏi người dân sơ tán ở Gia Lai

Sáng cùng ngày, Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5, đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống bão tại Cảng cá Quy Nhơn và Trường Mầm non Phong Lan – điểm tránh trú bão tập trung trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Tại Cảng cá Quy Nhơn, Trung tướng Lê Ngọc Hải biểu dương tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương trong triển khai phương án ứng phó bão, đồng thời yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm “4 tại chỗ”, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ.

Đoàn công tác của Quân khu 5 kiểm tra công tác chống bão ở Gia Lai

Tư lệnh Quân khu 5 nhấn mạnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cần tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân đưa tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản vào nơi neo đậu an toàn, tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu hoặc quay lại khi đã được sơ tán.

Tuần tra, kiểm tra tàu thuyền ở cảng Quy Nhơn

Tại Trường Mầm non Phong Lan, Trung tướng Lê Ngọc Hải yêu cầu các đơn vị chuẩn bị chu đáo nơi ăn ở, vệ sinh sạch sẽ, rộng rãi, bảo đảm suất ăn đầy đủ dinh dưỡng để người dân yên tâm trong thời gian tránh trú bão.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân Gia Lai chằng chống nhà cửa chuẩn bị đón bão

Đảo Nhơn Châu sẵn sàng trực chiến trong bão

Sáng 6-11, ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), cho biết địa phương đã hoàn tất các phương án, kịch bản ứng phó bão số 13.

Người dân trên đảo Nhơn Châu sơ tán đến nơi ở an toàn

Theo đó, xã đảo đã huy động 91 cán bộ, chiến sĩ, phân công 7 tổ trực chiến 24/24 giờ.

“Lực lượng được bố trí đến tận các khu dân cư, cùng ăn, cùng ở với bà con để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai bất thường”, ông Dương Hiệp Hưng cho biết.

đến 8 giờ sáng cùng ngày, địa phương đã sơ tán tập trung 184 hộ dân với 407 nhân khẩu. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc men, bảo đảm an ninh và vệ sinh môi trường tại nơi sơ tán.

Người già trên đảo Nhơn Châu được sơ tán đến nơi an toàn

Đối với các hộ dân có nhà kiên cố, lực lượng xung kích được huy động hỗ trợ chằng chống nhà cửa, đồng thời rà soát, di dời thêm các hộ dù có nhà vững chắc nhưng nằm ở khu vực ven biển nguy hiểm.

Quảng Ngãi: Di dời người dân đến nơi tránh trú bão số 13

Sáng 6-11, các địa phương ở tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương di dời người dân đến nơi tránh trú an toàn trước khi bão số 13 đổ bộ.

Đồn Biên phòng Bình Thạnh giúp dân di dời tránh trú bão số 13 vào sáng 6-11 (Clip: Đồn Biên phòng Bình Thạnh cung cấp)

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Thạnh (Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi) phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương hỗ trợ di dời người dân tại 2 thôn Hải Ninh và Vĩnh An (xã Bình Sơn) đến nơi trú tránh an toàn.

Đồn Biên phòng Bình Thạnh giúp di dời dân

Đồn Biên phòng Bình Thạnh giúp di dời dân sáng 6-11

Tại 2 thôn Hải Ninh và Vĩnh An, chính quyền đã bố trí điểm Trường Mầm non Bình Thạnh để người dân đến trú tránh bão.

Xã Bình Sơn di dời người dân thôn Hải Ninh, Vĩnh An đến nơi tránh trú

Người dân mang theo đồ dùng thiết yếu khi tránh trú bão

Lực lượng công an xã Bình Sơn hướng dẫn người dân di dời

Người dân mang theo chăn mền để ở lại nơi tránh trú

Lãnh đạo xã Bình Sơn đã đến kiểm tra công tác di dời; thăm hỏi động viên và hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân tạm trú nơi đây.

Lãnh đạo xã Bình Sơn và lực lượng dân quân hỗ trợ đưa cụ bà bị tai biến ở thôn Mỹ Tân đến bệnh viện, để đảm bảo an toàn vừa tránh bão, vừa chăm sóc y tế kịp thời

Bà cụ đã được đưa lên xe đến bệnh viện

Tại phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Viết Thanh, Chủ tịch UBND phường cho biết: “Trong sáng 6-11, địa phương vận động, di dời người dân đến nơi an toàn đã được bố trí sẵn. phường có số lượng di dân khoảng 600 hộ, 3.600 khẩu với trên 65 địa điểm dự kiến bố trí tập trung cho công tác di dân”.

Người dân gói đồ đạc chuẩn bị di dời tại phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi

Lực lượng chức năng tại địa phương ghi chép danh sách từng hộ dân, đảm bảo di dời an toàn tại phường Sa Huỳnh

Ông Phạm Hồng Hưng, Tổ trưởng Tổ dân phố Thạch Bi 2, phường Sa Huỳnh dùng xe máy chở hai loa phát thanh đi khắp khu dân cư nhắc nhở người dân ứng phó bão số 13.

Ông Hưng cho biết: “Tổ dân phố đã chủ động bằng cách phát loa tuyên truyền, tổ chức các đoàn đi tận nhà vận động bà con nếu nhà cửa không đảm bảo thì di dời đến các nơi an toàn như nhà văn hóa, trường học để trú ẩn an toàn”.

Ông Phạm Hồng Hưng đang phát loa tuyên truyền cho dân

Sáng 6-11, người dân phường Sa Huỳnh đã di dời đến các nơi tránh trú kiên cố

Người dân mang theo đồ đạc đến nơi tránh trú ở phường Sa Huỳnh

Trong khi đó, Chùa Đức Lâm (xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi) mở cửa đón người dân khu vực lân cận vào trú tránh bão số 13.

Đại đức Thích Hạnh Nhân, trụ trì chùa, cho biết theo dự báo của cơ quan khí tượng, bão số 13 đang di chuyển nhanh vào đất liền, có khả năng gây mưa lớn, gió mạnh, nhà chùa chủ động đón người dân vào tránh trú.

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, đến 9 giờ sáng 6-11, toàn tỉnh đã tổ chức sơ tán tổng cộng 5.545 hộ dân với 18.297 nhân khẩu đến nơi an toàn. Trong đó, các xã, phường phía Đông tỉnh sơ tán 3.575 hộ với 10.888 người (xen ghép 2.637 hộ/8.139 khẩu, tập trung 902 hộ/2.749 khẩu). Ở khu vực phía Tây tỉnh, có 1.970 hộ với 7.409 người được di dời (xen ghép 96 hộ/451 khẩu, tập trung 1.874 hộ/6.958 khẩu).

Hải đội 23 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) phối hợp chính quyền địa phương tổ chức hỗ trợ di dời 60 hộ dân đến nơi tránh trú an toàn. Người dân được bố trí tạm ở các điểm kiên cố như trụ sở UBND xã và các trường học trong khu vực.

Lực lượng cảnh sát biển hỗ trợ di dời dân đến nơi an toàn

Hải đội 23 hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn

Đưa người dân lên xe đến nơi tránh trú

sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Lý Sơn tiếp tục tổ chức lực lượng xuống địa bàn giúp đỡ nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây cao nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài sản trước bão số 13.

Đồn Biên phòng Lý Sơn đang cắt tỉa cây xanh tại đặc khu Lý Sơn

Kiểm tra chằng chống nhà cửa cho dân trước bão số 13

Đến sáng 6-11, toàn bộ 22 thuyền viên tàu STAR BUENO mắc cạn tại vùng biển Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) đã rời tàu và vào bờ an toàn để tránh bão số 13. Các thuyền viên tàu STAR BUENO đã lên bờ an toàn Trong đó, tối 4-11, 12 thuyền viên đầu tiên rời tàu theo lệnh của thuyền trưởng; đến chiều 5-11, 10 thuyền viên còn lại, gồm cả thuyền trưởng, được tàu lai dắt HVS 51.H5 đưa cùng hành lý cập cảng Dung Quất. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận, hỗ trợ, hoàn tất các thủ tục cho các thuyền viên. Sau 11 ngày mắc cạn, toàn bộ thuyền viên tàu STAR BUENO đã được đưa vào bờ an toàn trước khi bão số 13 tiến vào vùng biển Quảng Ngãi.

NGỌC OAI - NGUYỄN TRANG