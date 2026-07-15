Bộ KH-CN sẽ đồng hành xây dựng Trung tâm Nghiên cứu sản xuất tiên tiến Việt Nam

Bộ trưởng Vũ Hải Quân khẳng định, Bộ KH-CN sẽ đồng hành đầu tư, thành lập VAMRC, tạo không gian để doanh nghiệp và trường đại học cùng nghiên cứu, thử nghiệm, phát triển sản phẩm công nghệ mới.

Ngày 15-7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân làm việc với Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh, Cơ quan Khoa học, công nghệ và nghiên cứu Singapore (A*STAR) và Tập đoàn Becamex về đề xuất thành lập Trung tâm Nghiên cứu sản xuất tiên tiến Việt Nam (VAMRC).

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: MST

Theo đó, VAMRC được định hướng trở thành nền tảng kết nối doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ trong lĩnh vực sản xuất tiên tiến. VAMRC sẽ tiếp nhận các bài toán từ doanh nghiệp, tổ chức phát triển, thử nghiệm và kiểm chứng công nghệ trước khi đưa vào dây chuyền sản xuất. Cách làm này giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả của giải pháp, giảm rủi ro và chi phí khi đầu tư ở quy mô lớn.

Các lĩnh vực dự kiến được ưu tiên gồm tự động hóa, robot, trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, chuyển đổi số nhà máy, sản xuất xanh và nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. VAMRC cũng hướng tới xây dựng hệ thống phòng thí nghiệm và cơ sở nghiên cứu dùng chung. Doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp vừa và nhỏ, trường đại học có thể sử dụng hạ tầng của trung tâm để nghiên cứu, chế tạo mẫu, thử nghiệm công nghệ và phát triển sản phẩm mới.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân và các đại biểu tham dự cuộc làm việc. Ảnh: MST

Đối với các nhà máy đang hoạt động, VAMRC có thể hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để nâng cấp thiết bị, tối ưu quy trình và cải thiện năng suất, thay vì phải thay mới toàn bộ dây chuyền.

Kinh nghiệm từ A*STAR cho biết, giai đoạn đầu cần có nguồn lực đầu tư cho cơ sở vật chất, thiết bị, đội ngũ nòng cốt và các chương trình nghiên cứu ban đầu. Doanh nghiệp tham gia cần cùng đóng góp kinh phí, nhân lực và bài toán sản xuất cụ thể để bảo đảm kết quả nghiên cứu gắn với nhu cầu thị trường.

Khi VAMRC hình thành năng lực và có kết quả ứng dụng, nguồn thu từ các dự án doanh nghiệp và chương trình tài trợ cạnh tranh có thể từng bước tăng lên, tạo nền tảng vận hành lâu dài.

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đánh giá cao sáng kiến thành lập VAMRC và khẳng định Bộ KH-CN sẽ đồng hành cùng Becamex, A*STAR trong quá trình đầu tư, xây dựng trung tâm tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh; MST

Bộ KH-CN sẽ xem xét hỗ trợ VAMRC theo mô hình trung tâm nghiên cứu dùng chung quy mô quốc gia, với nguồn lực Nhà nước. VAMRC sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp vừa và nhỏ, trường đại học cùng tham gia nghiên cứu, thử nghiệm và tạo ra các sản phẩm công nghệ mới.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân đề nghị Becamex phối hợp với A*STAR sớm xây dựng đề án VAMRC cụ thể, trong đó xác định rõ mục tiêu, lĩnh vực ưu tiên, mô hình quản trị, nhu cầu đầu tư, cơ chế tài chính và vai trò của từng bên. Trên cơ sở đề án, Bộ KH-CN sẽ làm việc với các đơn vị liên quan để xác định nội dung và hình thức hỗ trợ. Bộ KH-CN cũng sẽ xem xét các chương trình đào tạo nhân lực, phát triển đội ngũ kỹ sư và chuyên gia phục vụ hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ tại VAMRC.

VAMRC được kỳ vọng trở thành mô hình hợp tác mới giữa Nhà nước, viện, trường và doanh nghiệp, đồng thời là một kết quả cụ thể trong hợp tác KH-CN giữa Việt Nam và Singapore, sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cuối tháng 5 vừa qua.

TRẦN BÌNH