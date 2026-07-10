Đề xuất hỗ trợ 50% lãi suất vay cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Bộ KH-CN đề xuất hỗ trợ 50% lãi suất vay, tối đa 6%/năm trong 5 năm, cho doanh nghiệp đầu tư ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ thông qua Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

Ngày 10-7, Bộ KH-CN tổ chức hội thảo triển khai nhiệm vụ hỗ trợ lãi suất vay của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia.

Quang cảnh cuộc hội thảo. Ảnh: MST

Tại hội thảo, Bộ KH-CN đề xuất chính sách hỗ trợ 50% lãi suất vay, tối đa 6%/năm trong 5 năm, cho doanh nghiệp đầu tư ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ thông qua Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia. Chính sách dự kiến được thí điểm với 20 doanh nghiệp trước khi nhân rộng, nhằm khơi thông nguồn vốn tín dụng, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư công nghệ, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân nhấn mạnh, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng của mô hình tăng trưởng mới. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, xây dựng hạ tầng đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực đến hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân phát biểu tại hội thảo. Ảnh: MST

Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, doanh nghiệp phải là trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; mọi chính sách cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, xây dựng cơ chế và hạ tầng dùng chung nhằm giảm chi phí đầu tư, tạo điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân phân tích, điểm cốt lõi của chương trình hỗ trợ lãi suất vay thông qua Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia là khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất lao động, kể cả với những doanh nghiệp chưa phải doanh nghiệp KH-CN nhưng có nhu cầu đầu tư công nghệ mới.

Theo đó, Nhà nước sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua cơ chế hỗ trợ một phần lãi suất vay khi doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng để đầu tư ứng dụng, chuyển giao hoặc đổi mới công nghệ. Chính sách này không chỉ giảm gánh nặng chi phí vốn mà còn tạo niềm tin để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào đổi mới sáng tạo.

“Chương trình hướng tới mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng thông qua cơ chế hỗ trợ lãi suất vay. Đây cũng là minh chứng cho sự đồng hành, kiến tạo của Nhà nước, góp phần củng cố niềm tin và tạo động lực để doanh nghiệp phát triển", Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh.

Giám đốc NATIF Bùi Quang Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: MST

Giám đốc Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia Bùi Quang Minh cho biết, chính sách hỗ trợ lãi suất vay được xây dựng theo nguyên tắc thị trường. Ngân hàng vẫn thực hiện đầy đủ việc thẩm định, quyết định cho vay và quản lý rủi ro; Nhà nước không cấp phát vốn trực tiếp mà hỗ trợ một phần chi phí lãi vay để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ.

Theo phương án đề xuất, doanh nghiệp thực hiện các dự án ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ hoặc đổi mới sáng tạo sẽ được xem xét hỗ trợ nếu đáp ứng các tiêu chí về tính khả thi, hồ sơ pháp lý, hiệu quả kinh tế và năng lực công nghệ.

Chính sách ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và công nghệ chiến lược; đồng thời hướng tới các dự án có giá trị gia tăng cao, khả năng lan tỏa đối với nền kinh tế.

Mức hỗ trợ được đề xuất bằng 50% lãi suất vay theo hợp đồng tín dụng, nhưng không vượt quá 6%/năm, với thời gian hỗ trợ tối đa 5 năm. Giai đoạn thí điểm dự kiến thực hiện đến hết tháng 9-2026, sau đó tổng kết, đánh giá để nhân rộng.

TRẦN BÌNH