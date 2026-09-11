Học AI, Công nghệ thông tin trong môi trường giáo dục xuyên quốc gia

PGS-TS Phạm Hoàng Anh - Giám đốc chương trình TNE-UTS tuyên dương hai thủ khoa đầu vào ngành AI và CNTT.

Theo Ban tổ chức, năm nay, hơn 50 tân sinh viên gia nhập chương trình. Sinh viên học toàn thời gian trong 3 năm tại Trường ĐH Bách khoa theo chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy được chuyển giao từ UTS, đồng thời được tiếp cận hệ thống học liệu, thư viện điện tử và các tài nguyên học tập tương tự sinh viên UTS. Giảng viên UTS và Trường ĐH Bách khoa tham gia giảng dạy theo tỷ lệ 50/50. Sau khi hoàn thành chương trình, sinh viên được cấp bằng Cử nhân Kỹ thuật của UTS.

Chương trình hiện đào tạo hai ngành AI và Công nghệ thông tin - những lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực cao trong quá trình chuyển đổi số và phát triển công nghệ. Điều kiện tiếng Anh đầu vào là IELTS Academic từ 6.5, trong đó kỹ năng viết từ 6.0 hoặc chứng chỉ tương đương. Năm 2026, mặt bằng IELTS của sinh viên trúng tuyển tiếp tục duy trì ở mức trung bình 7.0; điểm SAT từ 1.140 đến 1.510.

TS Vũ Anh Quang, Phó Trưởng phòng Đối ngoại Trường ĐH Bách khoa TPHCM, phát biểu. Ảnh: CÔNG CHƯƠNG

Phát biểu tại sự kiện, TS Vũ Anh Quang, Phó Trưởng phòng Đối ngoại Trường ĐH Bách khoa, cho rằng AI và Công nghệ thông tin đang thay đổi với tốc độ rất nhanh. Vì vậy, mục tiêu đào tạo không chỉ dừng ở việc truyền đạt những công nghệ hiện tại mà quan trọng hơn là giúp sinh viên hình thành năng lực học tập liên tục, tư duy phản biện, giải quyết các vấn đề thực tế, làm việc trong môi trường đa văn hóa và sử dụng công nghệ để tạo ra giá trị.

Sau một năm triển khai, khóa sinh viên đầu tiên của chương trình ghi nhận một số kết quả học tập nổi bật. Ông Leo Mian Liu, quyền Phó Hiệu trưởng phụ trách quốc tế UTS, cho biết 24 sinh viên được ghi tên vào Dean’s List vào cuối học kỳ vừa qua, tương đương gần một nửa số sinh viên của khóa. Điểm trung bình tích lũy năm thứ nhất của khóa đạt 6,0/7,0, trong đó 2 sinh viên đạt mức tuyệt đối 7,0/7,0.

Sinh viên của chương trình cũng tham gia các hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phục vụ cộng đồng. Nhóm AquaGuard giành giải nhất cuộc thi thuyết trình của Văn phòng Đào tạo Quốc tế, Trường ĐH Bách khoa với ý tưởng hệ thống AquaGuard Emergency System; 3 sinh viên chương trình TNE vào chung kết cuộc thi khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Bách khoa Innovation diễn ra ngày 12-9.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Kate Wallace, Tổng Lãnh sự Australia tại TPHCM, nhấn mạnh giáo dục là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Australia - Việt Nam. Sự hợp tác giữa hai trường không chỉ tạo cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế mà còn kết nối đào tạo với nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và nhu cầu của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, thủ khoa đầu vào ngành AI năm nay là Nguyễn Gia Ngân, cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TPHCM), đạt 99,28/100 điểm và IELTS 8.0. Thủ khoa ngành Công nghệ thông tin là Nguyễn Hữu Bảo Lâm, cựu học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn TPHCM, đạt 91,48/100 điểm và IELTS 7.0.

Chia sẻ tại lễ đón tân sinh viên, Gia Ngân cho biết khi chọn đại học, em không chỉ tìm một nơi để học mà mong muốn một môi trường có thể thử thách bản thân, mở rộng góc nhìn và chuẩn bị cho thế giới bên ngoài lớp học. Đây cũng là lý do nữ sinh lựa chọn AI và chương trình đào tạo quốc tế giữa Trường ĐH Bách khoa và UTS. “Chúng em có ba năm phía trước để học hỏi, trưởng thành và khám phá khả năng của chính mình”, Gia Ngân chia sẻ.

Theo đại diện hai trường, chương trình TNE cũng là một phần trong quan hệ hợp tác lâu dài giữa Trường ĐH Bách khoa và UTS, hướng đến tăng cường kết nối giáo dục, khoa học - công nghệ, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Australia.

CÔNG CHƯƠNG