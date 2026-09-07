Trường Đại học Intracom khai giảng năm học 2026-2027

Ngày 5-9, tại tòa nhà Intracom Riverside (Vĩnh Thanh, Hà Nội), Trường Đại học Intracom (INU) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027, kết nối trực tuyến với cơ sở đào tạo Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Một trong những dấu mốc được nhà trường nhấn mạnh tại lễ khai giảng là việc Trường Đại học Intracom chính thức đạt kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây được xem là nền tảng để nhà trường tiếp tục chuẩn hóa chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và bảo đảm quyền lợi của người học.

Trong định hướng phát triển đến năm 2045, INU cho biết sẽ tái cấu trúc mô hình quản trị theo hướng tinh gọn, hiện đại, lấy người học làm trung tâm; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng trường đại học đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và gắn với trách nhiệm phụng sự cộng đồng.

Tại buổi lễ, nhà trường, các đối tác doanh nghiệp và đại diện người học đã ký kết cam kết ba bên, nhằm mở rộng cơ hội thực tập, học việc có hưởng lương hoặc phụ cấp và ưu tiên tuyển dụng cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Dịp này, Trường Đại học Intracom cũng tiếp nhận và trao hàng trăm suất học bổng do các nhà tài trợ, doanh nghiệp dành cho thủ khoa và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập.

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS. Trần Ái Cầm, Hiệu trưởng Trường Đại học Intracom, khẳng định năm học mới là năm của hành động, chất lượng và bứt phá; trong đó chất lượng đào tạo là cam kết cao nhất của nhà trường đối với người học và xã hội.

Phát biểu chúc mừng, ông Keiji Ebisu, Nghị sĩ tỉnh Hiroshima, thành viên Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, bày tỏ kỳ vọng sinh viên INU sẽ biến những thử thách trong quá trình học tập, rèn luyện thành động lực để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam, Nhật Bản và khu vực châu Á.

Trường Đại học Intracom là cơ sở giáo dục đại học ứng dụng đa ngành thuộc hệ sinh thái Intracom, định hướng đào tạo nguồn nhân lực có năng lực thực tiễn, tư duy đổi mới sáng tạo và tinh thần phụng sự xã hội.

TIÊN NGUYỄN