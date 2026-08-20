Việt Nam tổ chức lễ xuất quân tham dự đấu trường Robocon châu Á - Thái Bình Dương

Sáng 20-8, Trường Đại học Lạc Hồng (TP Đồng Nai) tổ chức lễ xuất quân đội tuyển LH-FOF tham dự ABU Robocon 2026 tại Hồng Kông. Đây là lần thứ 11 đội tuyển của trường đại diện cho Việt Nam tranh tài tại đấu trường Robocon châu Á - Thái Bình Dương.

Trường Đại học Lạc Hồng (TP Đồng Nai) tổ chức lễ xuất quân tham dự Robocon châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: LHU

Trước đó, tại cuộc thi Robocon Việt Nam 2026, đội tuyển LH-FOF của Trường Đại học Lạc Hồng đã xuất sắc vượt qua các đối thủ trong giải đấu quy tụ 32 đội tuyển để giành chức vô địch, qua đó giành quyền đại diện Việt Nam tham dự ABU Robocon 2026 tại Hồng Kông. Đây là lần thứ 11 Trường Đại học Lạc Hồng đăng quang tại sân chơi Robocon Việt Nam, cho thấy sự kế thừa qua nhiều thế hệ sinh viên và quá trình đầu tư liên tục của nhà trường cho đào tạo kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và hoạt động sáng tạo.

Lãnh đạo nhà trường tặng quà động viên đội tuyển. Ảnh: LHU

Trên đấu trường quốc tế, Robocon Lạc Hồng cũng để lại nhiều dấu ấn. Đến nay, các đội tuyển của trường đã mang về cho Việt Nam 3 chức vô địch, 3 giải Nhì, 4 giải Ba cùng nhiều giải thưởng về công nghệ, ý tưởng và chuyên môn tại ABU Robocon. Ba chức vô địch vào các năm 2014, 2017 và 2018 là những dấu son trong hành trình phát triển của trường.

Tại giải ABU Robocon 2026 được tổ chức tại Hồng Kông với chủ đề “Kung Fu Quest” sẽ quy tụ 16 đội tuyển đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các đội sẽ thi đấu chính thức ngày 23-8 tại Queen Elizabeth Stadium.

Theo thể thức, mỗi đội sử dụng 2 robot, gồm robot điều khiển và robot tự động, phối hợp thực hiện chuỗi nhiệm vụ trên sân trong thời gian tối đa 3 phút. Các robot phải thu thập “Kung-Fu Scrolls” (KFS), đưa vật phẩm đến những khu vực theo quy định và tạo thành chuỗi KFS để đạt danh hiệu “Kung Fu Master”.

Đội tuyển Robocon Việt Nam quyết tâm khẳng định năng lực của sinh viên Việt Nam tại sân chơi công nghệ khu vực.

Theo kế hoạch, những robot mang tên LH-FOF - “Fist of Fury” (Nắm đấm của cuồng nộ) sẽ bước vào cuộc tranh tài tại Hồng Kông ngày 23-8. Với chức vô địch Robocon Việt Nam lần thứ 11 cùng quá trình chuẩn bị cho đề thi “Kung Fu Quest”, đội tuyển LH-FOF đặt mục tiêu tiếp tục giành giải cao để khẳng định năng lực của sinh viên Việt Nam tại sân chơi công nghệ khu vực.

PHÚ NGÂN