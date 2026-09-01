Tỉnh An Giang: Năm học mới cắt giảm tối thiểu 50% hội thi, phong trào hình thức

Năm học 2026-2027, ngành GD-ĐT tỉnh An Giang xác định là năm học bản lề của đổi mới và tái cấu trúc giáo dục, tập trung đưa các nghị quyết vào đời sống, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị giáo dục. Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, cho biết toàn ngành sẽ cắt giảm tối thiểu 50% hội thi, phong trào mang tính hình thức; xóa bỏ 100% hồ sơ, sổ sách, giấy tờ trùng lặp để giáo viên có thêm thời gian tập trung cho chuyên môn.

Nhiều kết quả trong chuyển đổi số giáo dục

- Phóng viên: Năm học 2025-2026 là năm học đầu tiên ngành GD&ĐT tỉnh An Giang vận hành sau sáp nhập, mở rộng quy mô địa giới hành chính. Đồng thời, ngành triển khai nhiều chủ trương, chính sách lớn về phát triển giáo dục và đào tạo. Xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong năm học vừa qua?

- Ông TRẦN QUANG BẢO: Năm học 2025-2026, toàn tỉnh An Giang có 1.322 trường từ mầm non đến THPT, phủ khắp 102 xã, phường, đặc khu, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Quy mô học sinh gần 800.000 em, với tổng số 46.739 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Ông Trần Quang Bảo, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang.

Ngành tiếp tục tăng cường kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với quy hoạch, sắp xếp mạng lưới trường lớp và đầu tư cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Tính đến tháng 6-2026, toàn tỉnh có 726/1.175 cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 61,79%.

Toàn tỉnh hiện có 20.523 phòng học và 8.597 phòng bộ môn, phòng chức năng; trong đó 18.126 phòng học kiên cố. Cơ sở vật chất cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học và triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã tạo chuyển biến tích cực, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương. Chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì và nâng lên.

An Giang giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và THCS mức độ 2. Giáo dục mũi nhọn đạt 89 giải học sinh giỏi quốc gia, xếp thứ nhất khu vực ĐBSCL và thứ 21 toàn quốc về tỷ lệ đạt giải. Các cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật, STEM, Robotics và khởi nghiệp tiếp tục đạt nhiều thành tích.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số trong quản trị trường học cũng có nhiều kết quả tích cực. Sở GD-ĐT được xếp loại xuất sắc, đứng thứ nhất trong 14 sở, ngành của tỉnh về Bộ Chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp với 95,27 điểm.

Ngành tiếp tục mở rộng sử dụng học bạ số, hồ sơ điện tử, chữ ký số và các nền tảng quản lý, dạy học trực tuyến. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị và hỗ trợ chuyên môn bước đầu được triển khai với hơn 23.000 tài khoản AI được kích hoạt.

Đặc biệt, tỉnh đầu tư 9 trường tại các xã biên giới. Trong đó, 3 dự án giai đoạn 1 đã hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027; 6 dự án còn lại đang triển khai, dự kiến đưa vào sử dụng từ năm học 2027-2028.

- Cả nước đang thực hiện chủ trương sắp xếp lại mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Quy mô ngành GD-ĐT tỉnh An Giang sau sắp xếp được tinh gọn như thế nào, thưa ông?

- Thực hiện chủ trương giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy, đổi mới phương thức quản lý giáo dục, chuyển từ “quản lý giáo dục” sang “quản trị phát triển giáo dục”, Sở GD-ĐT và các địa phương đang khẩn trương hoàn thành đề án, ổn định tổ chức để vận hành năm học mới.

Đối với các trường mầm non, phổ thông trực thuộc xã, phường, đặc khu, sau sáp nhập, tổ chức lại sẽ còn 562 trường, gồm 137 trường mầm non, 220 trường tiểu học, 120 trường THCS và 85 trường liên cấp. Như vậy, giảm 613 đầu mối, tương đương 52,2%, vượt mục tiêu tối thiểu đề ra.

Tỉnh giữ nguyên 3 trường chuyên và 1 trường chuyên biệt dành cho trẻ em khuyết tật; đồng thời sáp nhập 7 trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và 2 trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT thành 2 trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT.

Một số trường trực thuộc Sở GD-ĐT được sáp nhập với trường thuộc xã, phường, đặc khu để hình thành trường liên cấp. Bên cạnh đó, An Giang sẽ chuyển đổi một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành trường Trung học nghề theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy (giữa) cùng Ban giám đớc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang, đại diện các đơn vị trực thuộc chụp ảnh lưu niệm sau phần ký cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2026-2027.

8 nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện nguyên tắc "giảm để tăng"

- Năm học 2026-2027 được xác định là năm học bản lề để đưa các nghị quyết vào đời sống giáo dục, đồng thời vận hành hệ thống cơ sở giáo dục sau sắp xếp. Ngành GD-ĐT tỉnh An Giang xác định những nhiệm vụ trọng tâm nào?

- Năm học 2026-2027, toàn ngành quyết tâm xây dựng hệ thống giáo dục công bằng, chất lượng và trung thực, lấy phương châm “học thật, dạy thật, kiểm tra thật, thi thật, chất lượng thật” làm nền tảng cốt lõi.

Ngành tập trung đổi mới tư duy từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình và vai trò người đứng đầu; hướng tới thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa các vùng miền, bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục bình đẳng cho học sinh.

Ký kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2026-2027 giữa Sở GD-ĐT với đại diện các địa phương và cơ sở giáo dục trực thuộc.

Toàn ngành xác định 8 nhiệm vụ trọng tâm gồm: đổi mới quản trị nhà nước và hoàn thiện mô hình quản lý giáo dục sau phân cấp; sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục tối ưu, hiệu quả; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; phát triển và bố trí hợp lý đội ngũ nhà giáo; đẩy mạnh chuyển đổi số và quản trị dựa trên dữ liệu; tăng cường cơ sở vật chất, tối ưu hóa nguồn lực; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương; tăng cường quản lý tài chính, ngân sách và huy động nguồn lực phát triển.

Đặc biệt, ngành thực hiện nguyên tắc “giảm để tăng”: giảm tối đa thủ tục hành chính, cắt giảm tối thiểu 50% hội thi, phong trào hình thức; xóa bỏ 100% hồ sơ, sổ sách, giấy tờ trùng lặp để giáo viên tập trung cho chuyên môn, đồng thời tăng cường lực lượng trực tiếp giảng dạy.

Sở GD-ĐT sẽ xây dựng phương án tuyển sinh lớp 10 THPT theo hướng giảm tối đa áp lực thi cử cho học sinh và gia đình; tiếp tục lộ trình đào tạo nâng chuẩn giáo viên; đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá đúng chuẩn; kiên quyết chấm dứt bệnh thành tích, chạy theo điểm số, làm đẹp học bạ.

Ngành đồng thời đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, STEM, ngoại ngữ, phân luồng và hướng nghiệp; triển khai các giải pháp tuyển dụng, bố trí, điều động giáo viên để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên cục bộ. Các công việc ngoài chuyên môn tiếp tục được giảm tải để nhà giáo tập trung cho giảng dạy, chăm sóc và hỗ trợ người học.

Toàn ngành cũng sẽ quyết liệt chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng lạm thu, dạy thêm, học thêm trái quy định; công khai danh mục thu - chi và đường dây nóng tiếp nhận phản ánh.

- Xin cảm ơn ông!

Thúy An – Yến Hoa (thực hiện)

THÚY AN