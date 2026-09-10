ACB triển khai học bổng 3 tỷ đồng tại Đại học Kinh tế TPHCM

ACB và UEH ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình Học bổng ACB – Trần Mộng Hùng (Ảnh: NHUNG NGUYỄN)

Đây là một trong những bước khởi đầu của chương trình dài hạn do ACB và gia đình ông Trần Mộng Hùng - nhà sáng lập ACB, cùng khởi xướng, hướng đến hỗ trợ giáo dục và tạo thêm cơ hội phát triển cho những người trẻ có năng lực, ý chí vươn lên và mong muốn đóng góp cho cộng đồng. Theo ACB, việc triển khai học bổng tại UEH ngay từ giai đoạn đầu có ý nghĩa đặc biệt, khi đây là nơi từng đào tạo và gắn bó với thế hệ đặt nền móng cho ngân hàng.

Trong khuôn khổ thỏa thuận, ACB dành 3 tỷ đồng để triển khai ban đầu chương trình tại UEH. Đây là nguồn lực cho giai đoạn hợp tác hiện tại, không phải giới hạn về quy mô hay thời gian của toàn bộ chương trình.

Bên cạnh hỗ trợ chi phí học tập, ACB và UEH hướng đến kết nối đào tạo với trải nghiệm thực tiễn và cơ hội nghề nghiệp. Sinh viên có thể tham gia các chương trình trải nghiệm, học kỳ thực tế, thực tập tại ACB và hoạt động cố vấn từ lãnh đạo, chuyên gia. Hai bên cũng dự kiến hợp tác nghiên cứu, chia sẻ tri thức trong các lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech), ngân hàng số, phát triển kinh tế bền vững, chuyển đổi xanh và ESG.

PGS.TS. Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH, hai bên hướng đến cách tiếp cận “đồng kiến tạo giá trị cho nhau”, từ thiết kế chương trình đào tạo gắn với thực tiễn, nghiên cứu - tư vấn, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đến ươm mầm tài năng và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

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NHUNG NGUYỄN