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Chi hơn nửa triệu USD, nâng hạng tay nghề cho 560 học viên

SGGPO

Ngày 27-8, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ bế giảng khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chế tạo, lắp đặt ống công nghệ. Đây là chương trình do các nhà đầu tư Lô 11-2, gồm: Công ty Zarubezhneft EP Vietnam và Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tài trợ với kinh phí 15.000 USD.

Ông Hoàng Vũ Nam, Kỹ sư trưởng Công ty Zarubezhneft EP Vietnam trao chứng chỉ cho học viên tốt nghiệp khóa đào tạo.
Ông Hoàng Vũ Nam, Kỹ sư trưởng Công ty Zarubezhneft EP Vietnam trao chứng chỉ cho học viên tốt nghiệp khóa đào tạo.

Khóa học diễn ra từ ngày 26-1 đến 12-7 với 20 học viên được tuyển chọn bằng hình thức thi tuyển. Lịch học được bố trí linh hoạt vào ban ngày, buổi tối và cuối tuần, tạo điều kiện để học viên vừa học vừa làm.

Chương trình gồm 300 giờ đào tạo chuyên sâu về chế tạo, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng tuyến ống; tháo lắp, bảo dưỡng các loại van, máy bơm và phụ kiện đường ống. Học viên còn được đào tạo 60 giờ tiếng Anh giao tiếp và tiếng Anh chuyên ngành. Trong đó 50% thời lượng do giảng viên nước ngoài của Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế AMA Vũng Tàu trực tiếp giảng dạy.

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Ông Ngô Xuân Khoát, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu trao chứng chỉ cho học viên.

Trong thời gian học, học viên được miễn 100% học phí, hỗ trợ 2,5 USD/ngày tiền ăn nhẹ và nước uống, đồng thời được nhà trường cam kết hỗ trợ giới thiệu việc làm sau khi hoàn thành khóa học.

Cuối khóa học, 100% học viên hoàn thành chương trình; 75% đạt loại Khá, Giỏi trở lên. Trong đó, 2 học viên (chiếm 10%) đạt loại Xuất sắc, 6 học viên (30%) đạt loại Giỏi và 7 học viên (35%) đạt loại Khá.

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Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu tri ân các nhà tài trợ.

Từ năm 2012 đến nay, Công ty Zarubezhneft EP Vietnam cùng các đối tác gồm Công ty Dầu khí Ấn Độ ONGC Videsh, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và PVEP đã tài trợ tổng cộng 550.000 USD để đào tạo nâng cao tay nghề và tiếng Anh cho khoảng 560 học viên. Qua đó, chương trình góp phần mở ra cơ hội việc làm trong lĩnh vực kỹ thuật, với yêu cầu chuyên môn cao và thu nhập tốt cho người lao động.

Ông Ngô Xuân Khoát, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết mô hình hợp tác giữa nhà trường với Zarubezhneft EP Vietnam và các đối tác trong nhiều năm qua mang lại ý nghĩa thiết thực. Ở đó, doanh nghiệp đồng hành cùng nhà trường, nhà trường đào tạo theo yêu cầu thực tiễn, người học tiếp cận những kỹ năng phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động.

KHÁNH CHI

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