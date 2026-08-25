Nhiều chính sách mới trong đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Kinh tế - Luật

Trong đợt 2 năm 2026, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM (UEL) tiếp tục tuyển sinh các chương trình đào tạo sau đại học và dự kiến mở mới các ngành đáp ứng nhu cầu thực tiễn như Thạc sĩ Quản lý công, Tiến sĩ Kế toán. Nhằm tạo đòn bẩy cho người làm khoa học, UEL tiếp tục triển khai chương trình UEL Plus và UEL Elite dành cho nghiên cứu sinh toàn thời gian tổng giá trị hỗ trợ tối đa lên đến hơn 2,1 tỷ đồng tùy đối tượng và điều kiện áp dụng.

Tân tiến sĩ của UEL nhận bằng tốt nghiệp

Mở rộng cơ hội đào tạo và nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ

Năm 2026, UEL dự kiến tuyển sinh trình độ tiến sĩ ở 7 ngành: Kinh tế học, Kinh tế chính trị, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Luật dân sự và tố tụng dân sự, Luật kinh tế.

Tuyển sinh được thực hiện bằng phương thức xét tuyển, gồm đánh giá hồ sơ, phỏng vấn và trình bày đề cương nghiên cứu. Chương trình được tổ chức theo hình thức chính quy; thời gian đào tạo thực hiện theo chương trình và trình độ đầu vào của người học.

Bên cạnh nhóm nghiên cứu sinh tự bảo đảm kinh phí, UEL triển khai hai nhóm chính sách UEL Plus và UEL Elite dành cho nghiên cứu sinh toàn thời gian. Mỗi nhóm có tiêu chuẩn đầu vào, mức hỗ trợ, yêu cầu học thuật và nghĩa vụ sau đào tạo riêng.

Môi trường đào tạo và nghiên cứu hiện đại, chuẩn quốc tế UEL

Theo chính sách dự kiến, nghiên cứu sinh thuộc nhóm UEL Plus là người ngoài trường có thể được hỗ trợ tối đa 560 triệu đồng trong 36 tháng. Nghiên cứu sinh UEL Elite là người ngoài trường có thể nhận tổng giá trị hỗ trợ lên đến 1,62 tỷ đồng; đối với viên chức, người lao động đang công tác tại UEL, tổng giá trị chính sách có thể đạt hơn 2,1 tỷ đồng.

Các mức trên là tổng giá trị hỗ trợ tối đa và không phải khoản tiền được cấp một lần. Tùy nhóm đối tượng, chính sách có thể bao gồm học phí, kinh phí thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, sinh hoạt phí hoặc tiền lương, hỗ trợ học tập ở nước ngoài, khoản thưởng theo tiến độ và các chế độ liên quan.

Đối với nhóm UEL Elite, người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện bổ sung về năng lực ngoại ngữ, kinh nghiệm nghiên cứu và kết quả xét tuyển. Nghiên cứu sinh UEL Elite phải bảo đảm tiến độ đào tạo và thực hiện các cam kết học thuật cụ thể. Theo quy định dự kiến, người học phải là tác giả chính của tối thiểu hai bài báo, trong đó có một bài thuộc danh mục Scopus Q1 và một bài thuộc danh mục Scopus Q3; đáp ứng yêu cầu giảng dạy bằng tiếng Anh khi tốt nghiệp và thực hiện cam kết làm việc tại trường theo chính sách áp dụng.

Tuyển sinh thạc sĩ ở 13 ngành, chuyên ngành

Ở trình độ thạc sĩ, UEL tuyển sinh 13 ngành/chuyên ngành thuộc các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật. Đặc biệt, ở đợt 2 năm nay, trường dự kiến mở tuyển 2 ngành/chuyên ngành mới gồm: Quản lý công và Toán kinh tế. Trường áp dụng phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng đối với người dự tuyển đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định và xét tuyển thông qua khảo sát năng lực đầu vào.

Bài khảo sát được xây dựng nhằm đánh giá mức độ đáp ứng của người dự tuyển đối với yêu cầu học tập ở trình độ thạc sĩ, gồm phần năng lực chung và phần năng lực chuyên biệt theo lĩnh vực đăng ký. Người dự tuyển thuộc nhóm ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý thực hiện bài khảo sát theo định hướng của lĩnh vực; người dự tuyển nhóm ngành luật được đánh giá về kiến thức pháp luật, tư duy pháp lý và khả năng vận dụng pháp luật.

Đối với người có bằng đại học chưa thuộc danh mục ngành phù hợp hoặc cần bổ sung kiến thức theo quy định, UEL tổ chức các học phần bổ sung trước khi người học tham gia chương trình thạc sĩ. Thời gian đăng ký lớp bổ sung kiến thức đợt này dự kiến từ 15-8 đến ngày 15-9-2026.

THÔNG TIN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2026 Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ năm 2026: từ 15-9-2026 đến ngày 31-10-2026 Đăng ký dự tuyển trực tuyến: http://tuyensinhsdh.uel.edu.vn/ Đăng ký học bổ sung kiến thức thạc sĩ: từ 15-8 đến 15-9-2026 tại http://tuyensinhsdh.uel.edu.vn/ Thông tin chi tiết: http://tuyensinh.uel.edu.vn/ Tư vấn tuyển sinh: 1900 1239 Email: tuyensinhsaudaihoc@ uel.edu.vn Địa chỉ: Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế - Luật, số 669 đường Đỗ Mười, phường Linh Xuân, TPHCM.

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