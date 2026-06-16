Học sinh Đà Nẵng đoạt huy chương vàng Olympic Vật lý châu Âu 2026

Ngày 16-6, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết, em Nguyễn Nhật Anh, học sinh lớp 12 chuyên Vật lý, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, đã đoạt huy chương vàng tại Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) lần thứ 10 năm 2026.

5 thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam đều đoạt giải

Kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) lần thứ 10 năm 2026 diễn ra tại TP Gothenburg, Thụy Điển, với sự tham gia của gần 200 thí sinh đến từ hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại kỳ thi, em Nguyễn Nhật Anh đã vượt qua nhiều thí sinh để đạt huy chương vàng, góp phần quan trọng vào kết quả ấn tượng của đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Em Nguyễn Nhật Anh

Cả 5 thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam đều đoạt giải, gồm 1 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Ngoài huy chương vàng của em Nguyễn Nhật Anh, 4 huy chương bạc thuộc về các em: Nguyễn Vũ Mạnh Khang, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Gia Lai; Nguyễn Thành Trung và Hoàng Văn Thái Sơn, Trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Lương Đức Gia Bảo, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ.

Olympic Vật lý châu Âu là một trong những sân chơi học thuật uy tín dành cho học sinh THPT trên thế giới. Điểm đặc trưng của EuPhO là đề thi thường ngắn gọn nhưng chú trọng vào bản chất vật lý chuyên sâu, đòi hỏi thí sinh có tư duy logic độc lập và khả năng sáng tạo.

Các thí sinh trải qua 2 phần thi lý thuyết và thực nghiệm, mỗi phần kéo dài 5 giờ liên tục.

Kết quả này góp phần khẳng định nỗ lực của giáo dục Việt Nam trên các sân chơi tri thức quốc tế, đồng thời tạo thêm động lực cho phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong học sinh.

XUÂN QUỲNH