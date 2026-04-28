Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa hướng tới giai đoạn phát triển mới

Sáng 24-4-2026, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (SKV) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 với sự tham dự của đông đảo cổ đông và khách mời. Đại hội là sự kiện quan trọng nhằm tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, đánh giá toàn diện nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời đề ra phương hướng, chiến lược phát triển cho năm 2026 và giai đoạn 2026-2031.

Đánh giá toàn diện kết quả hoạt động, vượt qua nhiều thách thức

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa đã phải đối mặt với nhiều thách thức lớn chưa từng có. Đại dịch Covid-19 kéo dài gây đứt gãy chuỗi cung ứng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức mua thị trường; đặc biệt, trận lũ lụt lịch sử vào tháng 11/2025 đã gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở vật chất và hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau dịch, tình trạng hàng giả, hàng nhái diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến uy tín thương hiệu. Bên cạnh đó, đầu năm 2026 giá nhiên liệu, bao bì và vật tư đầu vào liên tục tăng cao đã tạo áp lực lớn lên chi phí và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, vượt lên trên những khó khăn, Công ty đã tận dụng tốt các điều kiện thuận lợi để duy trì tăng trưởng và khẳng định vị thế. Năm 2025, Công ty tiếp tục hoàn thành kế hoạch đề ra với doanh thu đạt 1.348,3 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 86,2 tỷ đồng (tăng 9,8% so với năm 2024); lợi nhuận sau thuế đạt 68,1 tỷ đồng (tăng 9,1% so với năm 2024); tỷ lệ cổ tức đạt 19,8% (tăng 8,2% so với năm 2024); đảm bảo hiệu quả hoạt động và quyền lợi cổ đông, đồng thời củng cố nền tảng tài chính vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Nổi bật là việc xây dựng và phát triển thành công thương hiệu Sanvinest với doanh thu hằng năm đạt trên 1.000 tỷ đồng, trở thành một trong những thương hiệu Yến sào uy tín hàng đầu được người tiêu dùng trong nước và quốc tế tin dùng. Công ty đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, trong đó dòng Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest được xác định là sản phẩm chiến lược, phù hợp xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã tổ chức nhiều sự kiện quy mô lớn, góp phần lan tỏa giá trị thương hiệu như Phát triển các dòng sản phẩm mới từ tinh chất yến sào Khánh Hòa Sanvinest”, với nhiều nghiên cứu mới hướng tới giá trị bổ dưỡng cho sức khỏe và sắc đẹp; chương trình lễ hội Yến sào và quảng bá ẩm thực truyền thống địa phương. Bên cạnh đó, Công ty tích cực đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng tiêu biểu như Giải chạy Việt dã Nha Trang Night Run Sanvinest - Báo Khánh Hòa 2024 với sự tham gia của hơn 3000 vận động viên trên cả nước, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe và nâng cao hình ảnh thương hiệu gắn với cộng đồng. Đặc biệt, chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty được tổ chức trang trọng, đánh dấu bước phát triển quan trọng và khẳng định vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

Cùng với đó, hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, từ văn phòng đại diện đến các nhà hàng, không gian ẩm thực yến sào Sanvinest Vanz Dimsum, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng và gia tăng giá trị thương hiệu.

Công ty xây dựng và đưa vào hoạt động Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa với quy mô hiện đại, tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng, phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, xuất khẩu và tham quan trải nghiệm; đồng thời hoàn thành xây dựng Nhà truyền thống nhằm tri ân Thủy Tổ, Thánh Mẫu, gìn giữ giá trị văn hóa ngành nghề.

Đặc biệt, Công ty tự hào là đơn vị tiên phong trên cả nước xuất khẩu chính ngạch yến sào sang thị trường Trung Quốc và hiện đang duy trì các đơn hàng ổn định với Đồng Nhân Đường, một đối tác uy tín hàng đầu. Song song đó, Công ty tiếp tục mở rộng, nâng cấp nhà xưởng sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.

Ngoài ra, Công ty luôn chú trọng chăm lo đời sống người lao động, đảm bảo thu nhập ổn định với thu nhập bình quân năm 2025 đạt 14,6 triệu đồng/người/tháng, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách phúc lợi; đồng thời triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, kịp thời, tạo sự yên tâm và gắn bó lâu dài của cán bộ, công nhân viên.

Bên cạnh nội lực của doanh nghiệp, Công ty còn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Công ty Yến sào Khánh Hòa với nền tảng là 02 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia đặc sắc là “Tri thức khai thác và chế biến Yến sào Khánh Hòa” và “Lễ hội Yến sào Khánh Hòa” cùng với dấu mốc 35 năm hình thành và phát triển Yến sào Khánh Hòa, hệ thống kinh doanh phân phối được kiện toàn theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Các chương trình chính sách linh hoạt, đặc biệt là các chương trình khuyến mãi quy mô lớn ứng dụng mã QR đã góp phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và nâng cao độ nhận diện thương hiệu trên thị trường.

Đại hội thông qua nhiều nội dung quan trọng

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm và minh bạch, Đại hội đã tập trung thảo luận sâu các vấn đề trọng tâm liên quan đến hoạt động tài chính, định hướng sản xuất kinh doanh, công tác quản trị và chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới. Các nội dung trình tại Đại hội đều được xem xét kỹ lưỡng, nhận được sự thống nhất cao và được thông qua với tỷ lệ đồng thuận gần như tuyệt đối, thể hiện sự tin tưởng của cổ đông đối với năng lực điều hành và định hướng phát triển bền vững của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Định hướng chiến lược giai đoạn 2026-2031

Bước vào giai đoạn mới, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa xác định chiến lược phát triển theo hướng bền vững, hiện đại và gia tăng giá trị chuỗi sản phẩm.

Trọng tâm là đầu tư giai đoạn 2 Nhà máy nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa với tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng; từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín từ vùng nguyên liệu đến sản xuất và phân phối; đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới với định hướng mỗi năm ra mắt 1-2 sản phẩm; đồng thời tăng cường chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị và tinh gọn bộ máy tổ chức theo hướng linh hoạt, hiệu quả. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục xây dựng các công trình văn hóa du lịch gắn với truyền thống ngành nghề yến sào, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu.

Ngay trong quý I/2026, Công ty đã ghi nhận những tín hiệu tích cực với doanh thu đạt 499,2 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 26,1 tỷ đồng, tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng trong năm và giai đoạn tiếp theo.

Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2026-2031

Với bộ máy lãnh đạo mới được kiện toàn, SKV vững tin bước vào giai đoạn phát triển bứt phá; cam kết tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest trên trường quốc tế và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh

Một trong những nội dung trọng tâm của Đại hội là công tác nhân sự. Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban điều hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm Hội đồng Quản trị (05 thành viên) và Ban Kiểm soát (03 thành viên) theo đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và dân chủ. Kết quả bầu cử thể hiện sự thống nhất cao của cổ đông đối với đội ngũ lãnh đạo nhiệm kỳ mới, kỳ vọng tiếp tục dẫn dắt Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa phát triển ổn định và bền vững tương lai.

Bên cạnh đó, Đại hội đã trang trọng tổ chức tri ân các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 vì những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm trong suốt quá trình đồng hành cùng sự phát triển của Công ty, ghi nhận dấu ấn quan trọng trong việc nâng cao vị thế và giá trị thương hiệu doanh nghiệp.

Khẳng định niềm tin và khát vọng phát triển

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Công ty nhấn mạnh: Thành công đạt được không chỉ đến từ chiến lược đúng đắn mà còn là kết quả của sự đồng hành, tin tưởng của cổ đông, đối tác và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, người lao động.

Trong giai đoạn phát triển mới, Công ty xác định sẽ tiếp tục phát huy nội lực, nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời mở rộng thị trường, nâng tầm giá trị sản phẩm. Với khát vọng vươn xa và tinh thần chủ động thích ứng, Công ty cam kết mang lại giá trị bền vững cho cổ đông, đối tác và cộng đồng, từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 đã khép lại thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng, tiếp tục khẳng định vị thế trong ngành nước giải khát và sản phẩm từ yến sào tại Việt Nam và trên thị trường quốc tế.

B.A