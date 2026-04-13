Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ hai, khóa XIV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị sáng 13-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội kết nối với điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các ban, bộ, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở trên toàn quốc.

Hội nghị được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên các kênh, sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các nền tảng số.

Quang cảnh hội nghị, sáng 13-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Tham dự tại điểm cầu Nhà Quốc hội có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú... Tham dự tại điểm cầu Tây Ninh có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội nghị sáng 13-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe 5 chuyên đề, tập trung làm rõ nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, cụ thể:

Chuyên đề “Quy định thi hành Điều lệ Đảng” do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Các đại biểu dự hội nghị sáng 13-4. Ảnh: QUANG PHÚC

Chuyên đề “Nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng” do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề “Những nội dung cơ bản của Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng” do đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề “Nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới” do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề “Kết luận về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số” do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương truyền đạt.

PHAN THẢO