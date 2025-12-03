Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Lào là sự kiện quan trọng để hai bên cùng điểm lại những kết quả hợp tác đầu tư trong thời gian qua.

Theo TTXVN, trong chương trình công tác tại Lào, đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam – Lào, chiều 3-12, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone đã cùng chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Lào có chủ đề “Hợp tác chiến lược: Kiến tạo phát triển thịnh vượng”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào năm 2025. Ảnh: DƯƠNG GIANG/TTXVN

Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam – Lào là sự kiện quan trọng để hai bên cùng điểm lại những kết quả hợp tác đầu tư trong thời gian qua, quán triệt, thảo luận các biện pháp thực hiện những định hướng hợp tác lớn về kinh tế, đầu tư, thương mại đã được hai bên thống nhất trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Hội nghị đã điểm lại tình hình hợp tác, đầu tư Việt Nam – Lào; giới thiệu về môi trường đầu tư kinh doanh và chính sách thu hút đầu tư, các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của mỗi nước; tiềm năng, năng lực, thế mạnh của mỗi nước và định hướng hợp tác đầu tư Việt Nam – Lào trong giai đoạn tới, nhất là trên các lĩnh vực điện lực, cao su, chế biến nông sản, hóa chất - khoáng sản…, đặc biệt tình hình triển khai các dự án hạ tầng giao thông kết nối trọng điểm giữa Việt Nam và Lào, cụ thể là dự án đường bộ cao tốc Hà Nội – Vientiane, đường sắt Vũng Áng – Viêng Chăn.

Hội nghị đánh giá, trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước có nhiều bước phát triển. Tổng kim ngạch thương mại hai nước tiếp tục ghi dấu ấn tăng trưởng vượt bậc 11 tháng đầu năm 2025, ước đạt 2,6 tỷ USD, tăng 50,4% so với cùng kỳ năm 2024. Lào luôn duy trì vị trí thứ nhất trong số 85 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam, còn Việt Nam hiện đã vươn lên trở thành đối tác đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Lào. Đến nay, tổng vốn đầu tư đăng ký của Việt Nam sang Lào đạt trên 6,21 tỷ USD. Riêng 11 tháng đầu năm 2025, vốn đầu tư của Việt Nam sang Lào đạt trên 590,3 triệu USD, tăng 7,5 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Ngày càng có nhiều dự án của các doanh nghiệp Việt Nam đi vào hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội Lào trên hầu hết các lĩnh vực; đồng thời tạo việc làm và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hàng chục vạn lao động Lào; bổ sung nguồn thu cho ngân sách nhà nước Lào và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, tích cực tài trợ cho cộng đồng.

Tuy nhiên, các đại biểu đánh giá quan hệ kinh tế giữa hai nước chưa tương xứng với quan hệ chính trị và tiềm năng. Do đó, tại hội nghị, các đại biểu, doanh nghiệp đã đề xuất nhiều giải pháp và kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc để khơi thông cho các chương trình, dự án đầu tư giữa hai bên.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith vừa chủ trì Cuộc họp cấp cao giữa hai Đảng rất thành công, đưa ra nhiều định hướng mang tính chiến lược, trong đó, tập trung cho phát triển kinh tế, với mục tiêu từ năm 2026, Lào phấn đấu đạt tăng trưởng 6% và Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào năm 2025. Ảnh: DƯƠNG GIANG/TTXVN

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone vừa đồng chủ trì thành công tốt đẹp Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào với nhiều nội dung hợp tác quan trọng, trong đó có việc tăng cường thúc đẩy hợp tác kinh tế đầu tư, thương mại thực chất và hiệu quả giữa hai nước; tập trung vào hỗ trợ, giao việc và kỳ vọng vào sự phát triển của doanh nghiệp - động lực quan trọng nhất cho phát triển kinh tế hai đất nước.

Đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, các bộ, ngành, địa phương, người dân hai nước khẩn trương triển khai các thoả thuận, định hướng cấp cao để đáp lại sự quan tâm, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, cũng như của hai Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mỗi doanh nghiệp phát triển lành mạnh, bền vững thì kinh tế mỗi nước phát triển lành mạnh, bền vững. Do đó, cộng đồng doanh nghiệp phải góp phần thực hiện hiệu quả nội hàm mới trong quan hệ Việt Nam – Lào: “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”.

Với quan điểm “Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, Lào – Việt phát triển, nhân dân hạnh phúc”, “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ người dân và doanh nghiệp”, Thủ tướng cho rằng các cơ quan Nhà nước cần phát huy vai trò kiến tạo, đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược gồm thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh; mong muốn các doanh nghiệp hai nước “coi trọng trí tuệ, tiết kiệm thời gian và sự quyết đoán kịp thời, hiệu quả, đúng thời điểm” để mở rộng hợp tác, đầu tư tại mỗi nước.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chính phủ Lào cùng kiến tạo, phục vụ doanh nghiệp trên tinh thần “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”; luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam và Lào đẩy mạnh hợp tác đầu tư, kinh doanh hiệu quả, ổn định lâu dài và bền vững, trên tinh thần “3 cùng” và phương châm hành động “5 thông”. Trong đó: cùng lắng nghe, thấu hiểu; cùng tầm nhìn, hành động; cùng phát triển, thụ hưởng; cùng với đó là: thể chế thông thoáng; hạ tầng thông suốt; quản trị thông minh; cách làm thông dụng; hợp tác thông hiểu.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị tăng cường tính kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tạo hành lang pháp lý ổn định, minh bạch, môi trường thuận lợi; tập trung đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư, bảo đảm tiến độ, chất lượng; khởi xướng các ý tưởng mới, động lực mới trong hợp tác thương mại, đầu tư; nâng cao hiệu quả đầu tư cũng như tinh thần trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp.

Với “tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn” và tinh thần trên quan hệ “từ trái tim đến trái tim”, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp Việt Nam như Viettel, Tập đoàn Than – Khoáng sản, Petrovietnam, EVN, Tập đoàn Công nghiệp Cao su, Tập đoàn Hóa chất, Vinamilk, tập đoàn Trường Hải (THACO), Việt Phương, TH True Milk… tiếp tục đầu tư tại Lào, phát triển hạ tầng giao thông, các cảng hàng không, cảng biển (của Lào tại Việt Nam), viễn thông, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, khai thác chế biến khoáng sản…

Đề nghị Chính phủ Lào tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác, đầu tư hiệu quả tại Lào và các dự án của Lào, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các nhà đầu tư của Lào thúc đẩy, mở rộng hợp tác, đầu tư vào Việt Nam. Trong đó, cùng doanh nghiệp Việt Nam nâng kim ngạch xuất nhập khẩu 2 chiều sớm đạt 5 tỷ USD và hướng tới 10 tỷ USD trong thời gian tới.

Khẳng định, quan hệ "hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam – Lào” là tài sản vô giá của Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước, Thủ tướng tin tưởng với sự quyết tâm của lãnh đạo, người dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước, Việt Nam và Lào nhất định sẽ phát triển hùng cường, thịnh vượng, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Về phần mình, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cho biết trong bối cảnh khó khăn, kinh tế Lào vẫn tiếp tục tăng trưởng, riêng năm 2025 dự kiến tăng 4,8%, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Hai Đảng, Nhà nước, Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào đã luôn quan tâm chỉ đạo sát sao hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trên các lĩnh vực. Thủ tướng Lào cho biết phía Lào luôn hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng như điện lực, hạ tầng giao thông, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, tài chính, ngân hàng…

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào năm 2025. Ảnh: DƯƠNG GIANG/TTXVN

Nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính về các định hướng lớn, Thủ tướng Lào nhấn mạnh một số ưu tiên quan trọng như các dự án kết nối hạ tầng giữa hai nước, đặc biệt là dự án đường sắt, đường cao tốc, kết nối Lào với các cảng biển Việt Nam, phát triển các khu công nghiệp, chế biến khoáng sản, lĩnh vực tín chỉ carbon…

Để tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, trong đó có đầu tư từ Việt Nam, phía Lào đã và sẽ tiếp tục hoàn thiện quy định pháp lý, cắt giảm quy định, đẩy mạnh chuyển đổi số, đẩy mạnh hợp tác công tư, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch…

Cho biết các mục tiêu phát triển chiến lược của Lào những năm tới, trong đó năm 2026 ra khỏi tình trạng kém phát triển, đến năm 2055 trở thành nước có thu nhập trung bình cao, Thủ tướng Lào cho rằng các doanh nghiệp cần phát huy các sáng kiến, trí tuệ, những động lực phát triển mới để góp phần thực hiện các chính sách, chiến lược phát triển của hai nước. Thủ tướng Lào cũng đề nghị các bộ ngành Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm triển khai các dự án đầu tư, kết nối khu vực kinh tế trong nước và đầu tư nước ngoài.

Các đại biểu hai nước tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư Việt Nam - Lào năm 2025. Ảnh: DƯƠNG GIANG/TTXVN

Thủ tướng Lào mong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tương xứng với quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” giữa hai nước, cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.

* Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone, các doanh nghiệp hai nước đã ký kết, trao 9 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chứng kiến trao biên bản hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Ảnh: DƯƠNG GIANG/TTXVN

* Đây là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác tại Lào, dự Cuộc họp cấp cao của hai Đảng và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam – Lào. Tối cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam rời Thủ đô Vientiane về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác.

Theo TTXVN