Hôm nay 22-5: Xá lợi Đức Phật được cung rước về chùa Phúc Sơn hơn 400 năm tuổi ở Bắc Giang

Chùa Phúc Sơn tại Bắc Giang

Theo kế hoạch, chiều 22-5, đoàn xe cung rước khởi hành từ chùa Bái Đính (Ninh Bình) sẽ đến quảng trường Lương Văn Nắm (thị trấn Cao Thượng - Bắc Giang), trước khi tiếp tục di chuyển về chùa Phúc Sơn để tổ chức lễ cầu nguyện quốc thái dân an và lễ cung rước Xá lợi vào Bảo tháp Phúc Sơn. Từ khoảng 17 giờ cùng ngày, chùa mở cửa liên tục để phục vụ hoạt động chiêm bái, lễ lạy của đông đảo phật tử và du khách.

Chuẩn bị công tác đón rước xá lợi Đức Phật tại chùa Phúc Sơn

Công an tỉnh Bắc Giang đã lên phương án phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Người dân được khuyến cáo tuân thủ hướng dẫn để lễ hội diễn ra trang nghiêm, văn minh.

Việc tôn trí Xá lợi Đức Phật tại chùa Phúc Sơn là cơ hội để thiện nam tín nữ được tận mắt chiêm ngưỡng xá lợi, bảo vật quốc gia của Ấn Độ, trong không gian linh thiêng của ngôi cổ tự hơn 400 năm tuổi.

Chùa Phúc Sơn tọa lạc trên núi Phượng Hoàng (tại xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) là ngôi cổ tự có lịch sử từ năm 1693, mang đậm dấu ấn Phật giáo vùng Kinh Bắc. Điểm nhấn kiến trúc là Bảo tháp Phúc Sơn cao 45m với 13 tầng, nơi đặt tôn tượng Phật ngọc Trần Nhân Tông. Sau nhiều lần trùng tu, năm 2023, chùa đã hoàn thiện nhiều hạng mục như Tam quan, Tam bảo, giảng đường, tháp Phật, nhà tổ..., sẵn sàng đón tiếp hàng ngàn phật tử và du khách thập phương. Sau thời gian tôn trí tại Bắc Giang, Xá lợi Đức Phật sẽ tiếp tục hành trình đến các điểm tâm linh nổi tiếng như Yên Tử (Quảng Ninh), chùa Chuông (Hưng Yên) và chùa Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

MAI AN