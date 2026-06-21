Hơn 150 đơn vị đến thăm, chúc mừng Báo Sài Gòn Giải Phóng nhân ngày 21-6

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026), từ ngày 16 đến 21-6, hơn 150 cơ quan, đơn vị đã đến thăm, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP).

Các cơ quan, đơn vị đánh giá cao sự phối hợp, đồng hành của Báo SGGP trong công tác tuyên truyền, đưa tin các hoạt động của đơn vị. Đồng thời, mong muốn mối quan hệ giữa các đơn vị với Báo SGGP sẽ ngày càng thắt chặt.

Đón tiếp các đoàn, nhà báo Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập và các Phó Tổng Biên tập trân trọng cảm ơn tình cảm của các cơ quan, đơn vị dành cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Báo SGGP.

Thời gian tới, Báo SGGP tiếp tục chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; là kênh thông tin tin cậy, đồng hành với người dân và sự phát triển của TPHCM cũng như cả nước.

>>> Một số hình ảnh các đoàn đến thăm, chúc mừng Báo SGGP nhân dịp Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam:

KHẢ HÂN - TRỌNG NGHI