Hơn 2.000 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Sáng 21-6, tại phường Bình Dương (TPHCM), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam, tổ chức ngày hội “Trao sức khỏe và tư vấn pháp luật cho công nhân - Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, thu hút hơn 2.000 công nhân, người lao động tham gia.

Tham dự chương trình có ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Liên đoàn Lao động TPHCM và một số sở, ngành...

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho công nhân. Ảnh: TÂM TRANG

Tại ngày hội, công nhân được tư vấn các nội dung liên quan đến Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Các đại biểu thăm hỏi người lao động tại gian hàng tư vấn. Ảnh: TÂM TRANG

Bên cạnh đó, công nhân còn được phổ biến kiến thức về phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, tín dụng đen và các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong khuôn khổ chương trình, người lao động được khám sức khỏe tổng quát miễn phí, thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cần thiết; đồng thời được tư vấn về dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần, sức khỏe sinh sản và phòng ngừa bệnh nghề nghiệp.

Công nhân lao động đăng ký thăm khám sức khỏe. Ảnh: TÂM TRANG

Chị Trần Thị Yến, công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 2, cho biết do thường xuyên tăng ca nên ít có điều kiện khám sức khỏe định kỳ.

“Được khám và tầm soát miễn phí ngay tại ngày hội giúp tôi yên tâm hơn về sức khỏe của mình. Những nội dung tư vấn pháp luật cũng rất thiết thực, giúp công nhân hiểu rõ hơn về quyền lợi để tự bảo vệ mình khi cần thiết”, chị Yến chia sẻ.

Công nhân lao động đăng ký thăm khám sức khỏe. Ảnh: TÂM TRANG

Phát biểu khai mạc, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, đây là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, góp phần chăm lo toàn diện cho đoàn viên và người lao động.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, sức khỏe của người lao động chính là nền tảng cho sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế. Vì vậy, thời gian qua, tổ chức Công đoàn đã triển khai nhiều chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và hỗ trợ đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp hoặc bị tai nạn lao động.

Đặc biệt, trước thềm Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định chi 100 tỷ đồng hỗ trợ hơn 29.000 đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo và bệnh nghề nghiệp.

Ban tổ chức chương trình chuẩn bị quầy ăn sáng miễn phí phục vụ công nhân. Ảnh: TÂM TRANG

“Chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe, nâng cao nhận thức về bảo vệ sức khỏe trong lao động và sinh hoạt. Môi trường làm việc phải bảo đảm an toàn vệ sinh lao động vì sức khỏe là vốn quý nhất của người lao động cũng như doanh nghiệp”, ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh.

Bên cạnh chăm sóc sức khỏe, việc trang bị kiến thức pháp luật cho công nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thông qua sự đồng hành của đội ngũ luật sư, người lao động sẽ hiểu rõ hơn các quyền và nghĩa vụ của mình, từ đó chủ động bảo vệ quyền lợi chính đáng và góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp.

TÂM TRANG