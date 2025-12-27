Hơn 250 người cao tuổi khó khăn được khám mắt miễn phí

Ngày 27-12, tại Chùa Hòa Khánh (phường Bình Lợi Trung, TPHCM), Hội Chữ thập đỏ TPHCM phối hợp Bệnh viện mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự và phường Bình Lợi Trung tổ chức chương trình khám mắt chuyên sâu, khám cơ xương khớp và tặng quà hơn 250 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.
Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM Hà Thị Việt Bắc cho biết, chương trình được tổ chức nhằm chăm lo, giúp người cao tuổi, yếu thế có cơ hội tiếp cận dịch vụ khám và điều trị chuyên sâu bệnh lý về mắt.
Song song với chương trình chăm sóc sức khỏe, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Hội Chữ thập đỏ Thành phố tổ chức chương trình Tết nhân ái chăm lo người dân hoàn cảnh khó khăn, để ai cũng có tết ấm no.
Ngoài khám mắt, xương khớp cho hơn 250 người cao tuổi, chương trình sẽ hỗ trợ chi phí phẫu thuật cườm khô cho 100 người dân được chỉ định mổ. Cùng với đó, tài trợ miễn phí cho 10 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể.
Mỗi người dân tham gia chương trình còn được tặng một phần quà an sinh thiết thực. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 470 triệu đồng.
Được khám mắt miễn phí, ông Trần Văn Lang, 76 tuổi, ngụ phường Bình Lợi Trung cho biết, hoạt động rất thiết thực với người dân hoàn cảnh khó khăn như ông. Ông mong Hội Chữ thập đỏ Thành phố, địa phương tổ chức nhiều hơn các chương trình chăm sóc sức khỏe cho người dân.