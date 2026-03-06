Tối 6-3, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 12 năm 2026, với chủ đề “Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng”, do Sở Du lịch và Hội LHPN TPHCM chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chính thức khai mạc, viết tiếp chương mới cho hành trình gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Rộn ràng khai mạc Lễ hội Áo dài TPHCM lần thứ 12

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trương Thị Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Lãnh đạo TPHCM và các đại biểu trao hoa cho các nhà thiết kế, đại sứ Lễ hội Áo dài TPHCM 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy, khẳng định, sau 12 năm tổ chức, Lễ hội Áo dài TPHCM đã góp phần quan trọng vào việc định vị thành phố là điểm đến văn hóa - sáng tạo - hội nhập. Trong giai đoạn phát triển mới, lễ hội được tin tưởng sẽ tiếp tục đóng vai trò là động lực thúc đẩy du lịch bền vững, gia tăng giá trị trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Lễ hội Áo dài TPHCM 2026 không chỉ là một sự kiện văn hóa - nghệ thuật thường niên, mà là một hành động cụ thể nhằm chuyển hóa giá trị văn hóa thành sức mạnh mềm, thành nguồn lực cho du lịch, cho kinh tế sáng tạo và định vị thương hiệu Thành phố. Lễ hội là động lực để các nhà thiết kế, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo gia tăng giá trị của áo dài.

"Thành phố kỳ vọng từ lễ hội năm nay, sẽ có những bộ sưu tập lấy cảm hứng từ biển đảo, từ cảng biển, từ năng lượng tái tạo, từ công nghiệp xanh, từ chuyển đổi số và đô thị thông minh; áo dài trở thành sản phẩm đặc thù trong các tour du lịch chuyên đề, trong các sự kiện MICE, trong các hoạt động giao lưu quốc tế, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo của TPHCM”, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy phát biểu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sự kiện khai mạc được cấu trúc theo 3 chương: “Sợi tơ thời gian - Dòng chảy di sản”, “Sợi tơ kết nối - Thành phố của ánh sáng”, “Dệt nên khát vọng” với các tiết mục âm nhạc cùng các phần trình diễn áo dài: “Rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh”; “Mã đáo thành công”; “Việt Nam gấm hoa”; Bà, Mẹ, Chị và Em”; “Mặt trời và nước non”; “Mộc sắc; “Rực rỡ Việt Nam”; “Đa sắc”; “Bay cao Việt Nam”.

Các nhà thiết kế đã mang đến những trang phục ấn tượng, ý nghĩa. Các bộ sưu tập được trình diễn trong không gian sân khấu hiện đại, kết hợp âm nhạc và nghệ thuật trình diễn, góp phần tôn vinh tà áo dài Việt Nam như một biểu tượng văn hóa giàu bản sắc, đồng thời lan tỏa hình ảnh TPHCM năng động, sáng tạo và hội nhập.

Điểm nhấn của chương trình là tiết mục “Hello Vietnam” do ca sĩ Kyo York và bé Gabi thể hiện, với sự tham gia của các Tổng Lãnh sự quán Belarus, Hungary, Indonesia, Ý, Lào, Malaysia, Hà Lan, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Liên bang Nga, Cuba, Campuchia tại TPHCM trong phần trình diễn “Đa sắc”, tạo nên hình ảnh giao lưu văn hóa giàu ý nghĩa.

Sân khấu chính được xây dựng với hình tượng khối “kén tơ” trung tâm - biểu tượng của hội tụ, nuôi dưỡng và chuyển hóa. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các bộ sưu tập áo dài được trình diễn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau lễ khai mạc, tối 7-3 sẽ diễn ra chương trình Nghệ thuật Áo dài; sáng 8-3 là chương trình Đồng diễn dân vũ với diễu hành áo dài; tối 8-3 chung kết Cuộc thi “Duyên dáng Áo dài TPHCM”. Lễ hội Áo dài TPHCM năm nay có 17 hoạt động chính, diễn ra từ ngày 1-3 đến hết ngày 31-3, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, phố đi bộ Nguyễn Huệ, Showroom Xuất khẩu 92 - 96 Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), các ga tuyến Metro số 1 cùng hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, điểm đến du lịch, khách sạn và công trình biểu tượng trên địa bàn TPHCM. Lễ hội quy tụ 36 nhà thiết kế, gần 400 bộ áo dài, 600 diễn viên - người mẫu và 37 đại sứ thuộc nhiều lĩnh vực.

TIỂU TÂN - DŨNG PHƯƠNG