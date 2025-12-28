Hơn 500 UAV và tên lửa Nga tấn công Ukraine trước thềm thượng đỉnh Trump - Zelensky

Trong đêm 26 đến 27-12, Liên bang Nga được cho là đã phóng gần 500 thiết bị bay không người lái (UAV) và 40 tên lửa, chủ yếu nhắm vào hạ tầng năng lượng và dân sự của Ukraine

Lực lượng cứu hộ dập tắt đám cháy sau cuộc tấn công quy mô lớn của Liên bang Nga nhằm vào Kiev ngày 27/12/2025. Ảnh: TTXVN/Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine

Hãng tin Reuters của Anh cho biết vào ngày 27-12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các lực lượng của Liên bang Nga đã tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn trong đêm, sử dụng gần 500 thiết bị bay không người lái (UAV) và khoảng 40 tên lửa, nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và dân sự trên khắp Ukraine, đặc biệt là thủ đô Kiev.

Đây là một trong những cuộc tấn công dữ dội nhất của Liên bang Nga nhằm vào Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát.

Theo ông Zelensky, cuộc tấn công cho thấy Moskva chỉ muốn gây thêm đau khổ cho Ukraine, chứ "không muốn chấm dứt chiến tranh".

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh việc Liên bang Nga tiếp tục tiến hành các đòn tập kích trong dịp Giáng sinh và năm mới là bằng chứng cho thấy Moskva phớt lờ các nỗ lực hòa bình.

Báo The Kyiv Independent cho biết các đòn tấn công dữ dội này khiến hàng chục người bị thương và ít nhất một người thiệt mạng, diễn ra đúng vào thời điểm Tổng thống Zelensky chuẩn bị gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida vào ngày 28-12 trong bối cảnh các nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình đã kéo dài suốt hai tháng qua.

Kể từ tháng 11, cả Kiev và Moskva đều đã thảo luận các đề xuất hòa bình với phía Mỹ. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có văn kiện nào được ký kết, do những “vấn đề nhạy cảm” như tranh chấp lãnh thổ và quyền kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang do Nga kiểm soát vẫn là trở ngại lớn.

Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ thảo luận các vấn đề này với Tổng thống Trump trong chuyến thăm Florida.

Tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump, Tổng thống Zelensky sẽ trình bày đề xuất hòa bình 20 điểm mới.

Đây là phiên bản chỉnh sửa từ kế hoạch 28 điểm do các nhà đàm phán của Tổng thống Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner soạn thảo hồi tháng 11.

Dù khẳng định kế hoạch này đã hoàn thiện khoảng 90%, Zelensky nhấn mạnh rằng Moskva liên tục tìm cớ để bác bỏ đề xuất.

Theo ông Zelensky, nếu Liên bang Nga biến cả Giáng sinh và kỳ nghỉ năm mới thành thời điểm của những ngôi nhà bị phá hủy, những căn hộ bị thiêu rụi, các nhà máy điện bị tàn phá, cần phải đáp trả bằng những bước đi thực sự cứng rắn.

“Ngoại giao sẽ không thể hiệu quả nếu thiếu an ninh. An ninh phải được đảm bảo bởi những thế lực hùng mạnh trên thế giới”, ông Zelensky nói thêm, đồng thời cho biết sẽ thảo luận vấn đề an ninh của Ukraine với Tổng thống Trump.

Trước đó vào ngày 24-12, báo The Kyiv Post của Ukraine cho biết Tổng thống Zelensky đã công bố đề xuất hòa bình mới gồm 20 điểm mà ông cho biết đã được thảo luận với các quan chức Mỹ trong khuôn khổ nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm giải quyết xung đột.

Kế hoạch này yêu cầu lực lượng Liên bang Nga rút khỏi các vùng Kharkov, Dnepropetrovsk, Sumy và Nikolayev của Ukraine, đồng thời đóng băng xung đột dọc theo các tuyến tiền tuyến hiện nay tại các vùng Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson vốn đã sáp nhập vào Liên bang Nga.

Ông Zelensky cũng yêu cầu các bảo đảm an ninh “tương tự Điều 5” từ Mỹ, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các quốc gia châu Âu.

Bình luận về sáng kiến của ông Zelensky, Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Ryabkov cho rằng kế hoạch của Kiev “khác biệt một cách căn bản so với đề xuất 27 điểm mà chúng tôi đã làm việc với phía Mỹ trong những tuần qua”.

Phiên bản ban đầu gồm 28 điểm do Mỹ soạn thảo, bị rò rỉ trên truyền thông vào tháng 11, được cho là yêu cầu Kiev từ bỏ một số phần của vùng Donbass đã sáp nhập vào Liên bang Nga, nhưng vẫn đang do Ukraine kiểm soát, cam kết không gia nhập NATO, và cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang xuống còn 600.000 quân, cùng với việc đóng băng tiền tuyến tại các khu vực Kherson và Zaporizhzhia.

Theo nhà ngoại giao Liên bang Nga, Moskva sẵn sàng tiến lên phía trước, nhưng thành công cũng phụ thuộc “vào ý chí chính trị của phía bên kia”.

Việc đạt được một thỏa thuận sẽ là không thể “nếu không có một giải pháp thích đáng” cho những vấn đề cốt lõi làm phát sinh xung đột.

