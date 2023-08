Hơn 76% số vụ cháy nổ ở Hà Nội liên quan sự cố điện: Yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử nghiêm vi phạm

Để khắc phục dứt điểm tồn tại, hạn chế trong quản lý và sử dụng điện với mục tiêu kiểm soát và hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ, thiệt hại do cháy, nổ gây ra, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Công an TP Hà Nội tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chỉ thị và các văn bản chỉ đạo về thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn TP Hà Nội.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH, chú trọng công tác khuyến cáo, cảnh báo an toàn PCCC trong quản lý, sử dụng điện bằng các hình thức dễ hiểu, dễ tiếp cận, để người dân và doanh nghiệp dễ nhớ, dễ thực hiện.

Tăng cường hướng dẫn, thanh kiểm tra an toàn PCCC và CNCH, phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra liên ngành; kịp thời phát hiện tồn tại, thiếu sót để kiến nghị khắc phục, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm quy định về an toàn PCCC trong quản lý, sử dụng điện.

Đặc biệt, tổ chức điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân các vụ cháy, nổ; xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân khi để xảy ra cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn, lĩnh vực quản lý.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở Công thương tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định trong công tác kiểm tra hoạt động điện lực, sử dụng điện của phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; công tác kiểm tra sử dụng điện, bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện của các đơn vị điện lực trên địa bàn thành phố.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện ngừng, giảm mức cung cấp điện của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, nhất là các trường hợp vi phạm quy định an toàn PCCC dẫn đến nguy cơ gây sự cố, mất an toàn nghiêm trọng cho người, thiết bị và hệ thống điện.

Sở Xây dựng được giao đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, xử lý dứt điểm các công trình trái phép, sai phép trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, chờ triển khai dự án, hành lang thoát lũ, hành lang bảo vệ lưới điện; báo cáo, đề xuất UBND TP Hà Nội các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý trật tự xây dựng.

Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội phối hợp Công an TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền, khuyến cáo, cảnh báo về đảm bảo an toàn PCCC trong quản lý và sử dụng điện; Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra các đơn vị, cơ sở trong quản lý và sử dụng điện. Chủ động, rà soát, kiểm tra hệ thống, mạng lưới điện do Tổng Công ty quản lý để phòng ngừa nguy cơ gây mất an toàn về PCCC từ hệ thống, thiết bị điện. Đẩy mạnh vận động, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và người dân sử dụng điện an toàn; chủ động đóng, ngắt điện khi xảy ra cháy, nổ, sự cố, tai nạn; đẩy nhanh việc triển khai hạ ngầm hệ thống dây dẫn truyền tải điện tại các tuyến phố, khu dân cư, ưu tiên tại các vị trí có nguy hiểm cháy nổ cao, cản trở hoạt động của xe chữa cháy.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ động nghiên cứu các biện pháp, giải pháp tăng cường công tác PCCC và CNCH trên địa bàn; thực hiện nghiêm chức năng quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, trách nhiệm quản lý, đảm bảo an toàn điện, kiểm tra đôn đốc UBND cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ.