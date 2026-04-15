Hướng dẫn mới về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Chỉ còn 2 tuần nữa sẽ hết hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2025. Những ngày này, ở các cơ quan thuế, khá nhiều người dân đến làm thủ tục quyết toán thuế TNCN. Theo Luật Quản lý thuế 2019, thời hạn quyết toán thuế TNCN năm 2025 đối với trường hợp cá nhân tự quyết toán thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch, tức ngày 30-4-2026.

Tuy nhiên, theo Điều 86 Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nếu thời hạn nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó. Ngày 30-4-2026 là ngày nghỉ lễ liên tiếp với ngày nghỉ lễ 1-5-2026, do đó thời gian quyết toán thuế TNCN được kéo dài đến ngày 2-5-2026.

Người nộp thuế làm thủ tục quyết toán với ngành thuế

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2025

Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN cho kỳ tính thuế 2025 đối với cá nhân tự quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế bao gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNCN - mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021 của Bộ Tài chính (Thông tư 80); Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc - mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư 80; Bản sao (bản chụp từ bản chính) các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).

Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động, thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, thì người nộp thuế sử dụng bản thể hiện của chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử (bản giấy do người nộp thuế tự in chuyển đổi từ chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử gốc do tổ chức, cá nhân trả thu nhập gửi cho người nộp thuế).

Người nộp thuế quan tâm có thể tìm hiểu Công văn số 1296/CT-NVT tại địa chỉ https://drive.google.com/file/d/1Pv6TV4QF6WIX-6Z7N6wQiu1CEcAsm6He/view. Ngoài ra, người nộp thuế có thể truy cập vào trang web của Cục Thuế tại địa chỉ icanhan.gdt.gov.vn để làm thủ tục nộp thuế online.

Hồ sơ còn có các loại giấy tờ sau: Bản sao giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp, hoặc bản sao chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế (trong trường hợp theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp); Bản sao các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có); Tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài (trong trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài); Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc (nếu tính giảm trừ cho người phụ thuộc tại thời điểm quyết toán thuế đối với người phụ thuộc chưa thực hiện đăng ký người phụ thuộc).

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công

Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có Công văn số 1296/CT-NVT về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Theo hướng dẫn của Cục Thuế, mức giảm trừ gia cảnh đối với kỳ quyết toán năm 2025 được xác định theo quy định tại Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 2-6-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cụ thể, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm). Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Đáng chú ý, kể từ kỳ tính thuế năm 2026 (từ ngày 1-1-2026), mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh theo Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thay thế quy định hiện hành tại Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14. Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh mới được quy định như sau: mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh này có hiệu lực từ ngày 1-1-2026 và được áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026, giúp tăng ngưỡng thu nhập được miễn thuế và giảm nghĩa vụ thuế của người nộp thuế trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và thu nhập bình quân tăng lên.

Về biểu thuế lũy tiến từng phần, đối với kỳ quyết toán năm 2025, theo Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12, thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần gồm 7 bậc thuế. Đối với kỳ tính thuế năm 2026, kể từ ngày 1-1-2026, theo Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần gồm 5 bậc thuế.

