Sáng 30-5, giá vàng tiếp tục tăng

Giá vàng trong nước sáng 30-5 tiếp tục tăng

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 155,5 – 156 triệu đồng/lượng mua vào và 159 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Tập đoàn Phú Quý và Công ty SJC tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 155,5- 155,8 triệu đồng/lượng mua vào và 158,5 - 158,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên cuối tuần trên thị trường châu Á ngày 30-5 (giờ Việt Nam) lên 4.540,53 USD/ounce, tăng gần 45 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 29-5. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 144,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 14,4-14,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục phục hồi, vượt 4.500 USD/ounce sau khi xuất hiện thông tin Mỹ và Iran có thể đã đạt được đồng thuận về việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn. Bên cạnh đó, đà giảm của giá dầu và đồng USD cũng góp phần hỗ trợ kim loại quý đi lên. Kết thúc phiên vừa qua, giá dầu thô WTI giao tháng gần nhất tại New York giảm 1,73%, xuống còn 87,36 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent tại London mất 1,77%, còn 92,05 USD/thùng. Chỉ số DXY đo sức mạnh đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,11%, xuống 98,91 điểm.

NHUNG NGUYỄN