Đàm phán Mỹ - Iran gián đoạn

Rạng sáng 22-6 (giờ Việt Nam), phái đoàn Iran đã rời địa điểm đàm phán, chỉ 80 phút sau khi khai mạc vòng đàm phán trực tiếp đầu tiên với Mỹ tại Bürgenstock, Thuỵ Sĩ.

Khu nghỉ dưỡng Buergenstock - địa điểm diễn ra đàm phán Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ. Ảnh: XINHUA

Theo Tân Hoa xã, động thái này diễn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ sẽ tấn công Iran mạnh hơn nếu nước này không lập tức kiềm chế các lực lượng ủy nhiệm tại Lebanon.

Đáp trả lời đe dọa trên, Trưởng phái đoàn đàm phán kiêm Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, khẳng định lực lượng vũ trang Iran sẵn sàng đáp trả. Theo hãng thông tấn Tasnim, tiến trình thương lượng hiện đã bị tạm dừng.

Trước đó, vào ngày 21-6, hai quốc gia đã khởi động vòng đàm phán đầu tiên nhằm hiện thực hóa Bản ghi nhớ (MoU) ký kết gần đây, hướng tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 tháng tại Trung Đông.

Trọng tâm của cuộc gặp là thực thi Khoản 13 của MoU, quy định các điều kiện tiên quyết cho một thỏa thuận toàn diện, bao gồm: chấm dứt chiến tranh toàn diện, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, mở lại eo biển Hormuz, khôi phục xuất khẩu dầu và giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran.

PHƯƠNG NAM