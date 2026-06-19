Mỹ dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng và vùng ven biển của Iran

Hải quân Mỹ ngày 18-6 đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng và khu vực ven biển của Iran theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump.

Tàu chở dầu qua eo biển Hormuz. Ảnh: THX

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết các lực lượng Mỹ không cản trở tàu thuyền ra vào các cảng của Iran và mọi hoạt động thực thi lệnh phong tỏa quân sự của Mỹ đã chấm dứt.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, Iran đã không nổ súng vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz trong 2 đêm liên tiếp, thực hiện đúng phần cam kết của nước này. Ông Vance cho biết thêm, hơn 12 triệu thùng dầu đã được vận chuyển qua tuyến đường thủy chiến lược này trong đêm 17-6.

Theo công ty dữ liệu vận tải biển và thương mại Kpler, 3 tàu chở dầu của Saudi Arabia, với tổng lượng dầu khoảng 6 triệu thùng, đã đi qua eo biển Hormuz.

Trong báo cáo công bố đầu tuần này, Kpler dự báo lưu lượng dầu qua Hormuz có thể phục hồi lên gần 50% mức trước xung đột trong vòng 30 ngày nếu thỏa thuận Mỹ - Iran được thực hiện đầy đủ và không gặp trở ngại.

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