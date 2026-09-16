Imperia Sensa Park - Mở ra trải nghiệm Discovery Residences đầu tiên tại TPHCM

Khởi công vào đầu tháng 8 năm 2026, Imperia Sensa Park - dự án mới nhất thuộc dòng sản phẩm I Series (Imperia), đánh dấu một chương phát triển mới của MIK Group tại thị trường phía Nam. Đây cũng là lần đầu tiên ý tưởng phát triển Discovery Residences được đưa vào một dự án căn hộ mang thương hiệu Imperia, mở ra một không gian sống giàu trải nghiệm dành cho thế hệ trẻ năng động, đề cao gu sống riêng và giá trị sống trọn vẹn.

Tinh thần sống khám phá hiện diện trong từng nhịp sống

Imperia Sensa Park là dự án được nhà phát triển MIK Group dành nhiều tâm huyết để tạo nên một không gian đa tầng tiện ích, đa sắc trải nghiệm. Dự án tọa lạc tại vị trí tâm điểm của Khu Đông trên mặt đường Võ Chí Công kết nối trực tiếp với trục Liên Phường, bao bọc bởi 2 mặt sông, đồng thời bố trí các dải đệm mặt nước cùng nhiều cảnh quan xanh thiên nhiên.

Tại Imperia Sensa Park, Discovery Residences được thiết kế để truyền cảm hứng khám phá bản thân và tận hưởng cuộc sống. Mỗi cá nhân có thể dễ dàng cảm nhận từng nhịp chuyển động êm ái qua cấu trúc không gian tách lớp thông minh: từ nhịp sống đô thị sôi động, tới sự thư thái và mát lành của không gian nội khu, cho tới trạng thái riêng tư bên trong căn hộ.

Imperia Sensa Park còn sở hữu hệ tiện ích đa dạng và tinh tế, được MIK Group cẩn trọng lựa chọn để mang đến những trải nghiệm kết nối sâu sắc cùng nhịp điệu cân bằng cho từng cá nhân.

Không gian Creative Studio tại Imperia Sensa Park dành cho các hoạt động sáng tạo nội dung như podcast, livestream của giới trẻ

Đó có thể là một buổi sáng đầy hứng khởi khi sáng tạo nội dung video tại Creative Studio, hay cùng nhau chia sẻ những ý tưởng mới tại khu vực Co-working Space. Cư dân cũng có thể tận hưởng những giờ phút chăm dưỡng thân – tâm, tái tạo năng lượng qua các hoạt động thể thao, hay trải nghiệm trị liệu tại phòng xông hơi đá muối Himalaya sau một ngày dài làm việc.

Đặc biệt, cư dân tại Imperia Sensa Park cũng có thể cùng với bạn bè và gia đình thân yêu cùng nhau trò chuyện tại sàn ngắm hoàng hôn Sunset Deck, vườn BBQ ngoài trời hay đường dạo cảnh quan Green Walk.

Không gian phòng xông đá muối Himalaya, nơi thư giãn thân – tâm sau ngày dài làm việc

Trải nghiệm không gian sống tinh tế đậm chất cá nhân

Căn hộ chính là khoảng không gian trân quý nhất của mỗi cá nhân, khi Discovery Residences lan tỏa và đồng điệu trong từng thiết kế tinh tế. Imperia Sensa Park mang tới những căn hộ vuông vức với hệ cửa kính kịch trần lớn, ưu tiên ánh sáng tự nhiên cùng gió trời, cùng tầm nhìn khoáng đạt.

Cách tổ chức này giúp phòng khách, phòng ngủ và các khu vực chức năng trở nên linh hoạt hơn, phù hợp với nhiều trạng thái sinh hoạt khác nhau trong ngày. Đó có thể là một khoảng yên tĩnh để nghỉ ngơi sau giờ làm việc, một góc đọc sách bên cửa sổ hay một không gian được chủ nhân tự do biến đổi theo sở thích cá nhân. Discovery Residences vì thế không chỉ nằm ở những tiện ích bên ngoài, mà còn được tiếp nối ngay trong chính căn nhà của mỗi người.

Không gian căn hộ dành riêng cho những trải nghiệm cá nhân tại Imperia Sensa Park, ưu tiên ánh sáng và lưu thông gió tự nhiên

Để hiện thực hóa định hướng này, MIK Group hợp tác cùng nhiều đối tác quốc tế uy tín và giàu kinh nghiệm. Tư duy kiến trúc và cảnh quan của studioMilou kết hợp cùng thiết kế nội thất từ ONG&ONG tạo nên một tổng thể không gian đồng điệu, đánh thức cảm quan ngay từ những bước chân đầu tiên. Trong khi đó, tổng thầu Ricons và đơn vị tư vấn giám sát CORE chuyển hóa các ý tưởng thiết kế thành chất lượng công trình thực tế, từ vật liệu, hoàn thiện đến tiêu chuẩn thi công.