Bảo Tín Mạnh Hải ra mắt Kim Gia Bảo Gift: Mở rộng vàng 24K từ tích lũy sang quà tặng

Bảo Tín Mạnh Hải chính thức giới thiệu Kim Gia Bảo Gift, dòng quà tặng được chế tác từ vàng 24K Kim Gia Bảo, phát triển cho những dấu mốc và dịp trao tặng trong đời sống. Sản phẩm kết hợp giá trị vật chất của vàng 999.9 với thiết kế, bao bì và trải nghiệm cá nhân hóa số, đánh dấu bước mở rộng tiếp theo trong hệ sinh thái vàng 24K của doanh nghiệp.

Từ tài sản tích lũy đến món quà có thể cá nhân hoá…

Kim Gia Bảo Gift được phát triển trên nền tảng vàng 999.9 Kim Gia Bảo với nhiều bản vị từ 0,1 chỉ đến 1 chỉ. Thay vì giới hạn vàng trong vai trò tích lũy, Bảo Tín Mạnh Hải đưa chất liệu này vào các nhu cầu quà tặng như tri ân người thân, chúc mừng thành tựu, sinh nhật, tình yêu, hôn nhân hay chào đón thành viên mới của gia đình. Đây cũng là một phần trong chiến lược của Bảo Tín Mạnh Hải nhằm xây dựng hệ sinh thái đáp ứng đa dạng nhu cầu về vàng 24K của người Việt, từ tích lũy đến quà tặng, trang sức và những sản phẩm gắn với văn hóa, ký ức và các dấu mốc cuộc đời.

Sản phẩm Phúc lành bình an - Trung thu của Kim Gia Bảo Gift

Vàng từ lâu hiện diện trong nhiều nghi thức và dấu mốc quan trọng của người Việt, từ cưới hỏi, mừng tuổi, chúc thọ đến những dịp trao gửi lời chúc bình an và thịnh vượng. Với Kim Gia Bảo Gift, Bảo Tín Mạnh Hải phát triển thêm một cách tiếp cận: kết hợp giá trị vật chất của vàng với ý nghĩa riêng của từng hoàn cảnh trao tặng.

Đại diện Bảo Tín Mạnh Hải chia sẻ: “Chúng tôi muốn vàng 24K hiện diện tự nhiên hơn trong đời sống, vừa là một giá trị có thể lưu giữ, vừa mang theo câu chuyện của người trao và người nhận. Khi một món quà gắn với một dấu mốc quan trọng, điều còn lại sau nhiều năm không đơn thuần là sản phẩm, mà còn có cả ký ức về người đã trao nó và lý do món quà ấy được trao.”

Để sản phẩm phù hợp với nhiều ngân sách và dịp tặng quà, Kim Gia Bảo Gift được phát triển với các bản vị nhỏ 0,1; 0,2; 0,3; 0,5 và 1 chỉ. Doanh nghiệp đồng thời ứng dụng công nghệ chế tác nhằm mở rộng không gian thiết kế trên những sản phẩm có trọng lượng nhỏ, tạo diện tích miếng vàng lớn hơn thông thường, để tạo được lợi điểm độc đáo “giá nhỏ quà vị thế”.

Khi mua Kim Gia Bảo Gift, khách hàng chỉ trả thêm 50.000 đồng/0,1 chỉ vàng cho phần thiết kế sản xuất, bao bì và trải nghiệm quà tặng. Điểm đặc biệt là khi có nhu cầu bán lại, phần chi phí này sẽ được hoàn trả, còn giá trị vàng được áp dụng chính sách thu đổi của dòng Kim Gia Bảo tại thời điểm giao dịch. Phản hồi của nhiều khách hàng với chính sách này rất tích cực.

Mỗi sản phẩm kết nối một không gian ký ức và cảm xúc riêng

Một điểm khác biệt của Kim Gia Bảo Gift là lớp trải nghiệm số được phát triển song song với sản phẩm vật lý. Thông qua mã QR riêng đi kèm mỗi sản phẩm, người mua có thể truy cập Hộp Ký ức Trân Bảo, nền tảng số cho phép tạo và lưu giữ nội dung dành riêng cho người nhận như lời nhắn, những câu chuyện kỷ niệm, hình ảnh, bản ghi âm hoặc video. Một số bước trong quá trình tạo nội dung có thể được hỗ trợ bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, giúp người dùng hoàn thiện thông điệp cá nhân hóa.

Khi nhận món quà, người nhận có thể truy cập phần ký ức được gửi kèm và tiếp tục lưu giữ các nội dung liên quan trong không gian số cá nhân của mình trong 90 ngày. Khách hàng cũng dễ dàng tải về để lưu trữ hoặc chủ động xóa bất cứ lúc nào.

Cách tiếp cận này giúp hai lớp giá trị cùng lúc được Trao và Nhận: vàng vật lý có thể được lưu giữ hoặc giao dịch theo nhu cầu của chủ sở hữu, trong khi câu chuyện và ký ức của món quà được lưu giữ trên không gian số. Đại diện thương hiệu cho biết mục tiêu của nền tảng là giúp người nhận sau này vẫn có thể nhớ món quà được trao vào thời điểm nào, ai tặng và với thông điệp gì. Hoặc với nhu cầu tích lũy và tự thưởng, họ cũng có “nhật ký” của từng lần mua - giá và lý do…

Bốn bộ sưu tập đầu tiên cho những dấu mốc và tình cảm quan trọng trong đời. Kim Gia Bảo Gift được triển khai theo các nhóm hoàn cảnh trao tặng thay vì một bộ thiết kế chung. Bốn bộ sưu tập đầu tiên ra mắt trong tháng 8-2026 gồm Phúc Lành Bình An, dành cho những lời chúc sức khỏe và tri ân gia đình, tới các thế hệ đi trước; Đăng Khoa & Công Danh, dành cho các dấu mốc học tập và sự nghiệp; Nhân Chứng Tình Yêu, ghi dấu những kỷ niệm của các cặp đôi và Ước Nguyện Tuổi Mới cho dịp sinh nhật và những lời chúc dành cho một hành trình mới. Trong tháng 9-2026, các dòng sản phẩm tiếp tục được mở rộng để đồng hành với các dịp tặng quà, đáp ứng các nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng Việt Nam.

Thêm tính phong phú trong hệ sinh thái vàng 24K

Kim Gia Bảo Gift kế thừa nền tảng sản phẩm vàng tích luỹ Kim Gia Bảo của Bảo Tín Mạnh Hải và mở rộng sang nhu cầu quà tặng cá nhân, gia đình và doanh nghiệp.

Theo định hướng của Bảo Tín Mạnh Hải, những bộ sưu tập tiếp theo sẽ tiếp tục được phát triển dựa trên các dấu mốc, nghi thức và nhu cầu trao tặng trong đời sống người Việt. Song song với việc mở rộng danh mục, đại diện công ty cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào thiết kế, công nghệ chế tác và trải nghiệm cá nhân hóa nhằm tạo thêm các dịp sử dụng mới cho vàng 24K.

Hướng phát triển này nằm trong chiến lược đưa Bảo Tín Mạnh Hải từ một thương hiệu chuyên sâu về vàng tích lũy trở thành hệ sinh thái vàng 24K phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau của khách hàng, đồng thời tiếp nối triết lý “Giữ tín nhiệm hơn giữ vàng” đã được thương hiệu gìn giữ qua hơn ba thập kỷ.

Về Bảo Tín Mạnh Hải Thành lập từ năm 1992, Bảo Tín Mạnh Hải hoạt động trong lĩnh vực vàng bạc, đá quý và trang sức, với định hướng phát triển chuyên sâu hệ sinh thái vàng 24K. Doanh nghiệp hiện mở rộng hoạt động từ vàng tích lũy sang quà tặng, trang sức và các sản phẩm lấy cảm hứng từ văn hóa Việt, đồng thời phát triển hệ thống bán lẻ đa kênh và nâng cấp mô hình quản trị theo định hướng doanh nghiệp đại chúng.

NGỌC HẢI