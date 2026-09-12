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Đảng ủy phường Bến Cát kiện toàn tổ chức Đảng trực thuộc

Ngày 11-9, Đảng ủy phường Bến Cát tổ chức hội nghị công bố các quyết định về giải thể, thành lập, chuyển đổi mô hình và chỉ định nhân sự cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Đảng ủy phường Bến Cát kiện toàn tổ chức Đảng trực thuộc

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bến Cát; đồng chí Nguyễn Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị phường, cùng đại diện các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bến Cát công bố các quyết định kết thúc hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND phường; giải thể Chi bộ Trường Mầm non Sơn Ca; đồng thời chuyển đổi mô hình tổ chức Đảng tại một số trường học và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Bến Cát.

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Toàn cảnh hội nghị tại phường Bến Cát

Cùng với đó, Đảng ủy phường công bố quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc tại Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Ủy ban Kiểm tra, Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy, Trung tâm Chính trị, HĐND, Văn phòng HĐND và UBND, các phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công. Các Đảng bộ trường học trực thuộc Đảng ủy phường cũng được thành lập theo mô hình mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hằng nhấn mạnh, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng là yêu cầu quan trọng nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy phường đối với các cơ quan, đơn vị.

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Lãnh đạo phường Bến Cát trao các quyết định thành lập các chi bộ

Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát đề nghị các tổ chức Đảng mới thành lập, tổ chức Đảng chuyển đổi khẩn trương hoàn tất việc bàn giao, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững đoàn kết nội bộ, bảo đảm hoạt động của các cơ quan, đơn vị ổn định, liên tục, không để gián đoạn nhiệm vụ chuyên môn.

Việc kiện toàn các tổ chức Đảng trực thuộc được kỳ vọng tạo nền tảng để Đảng bộ phường Bến Cát nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

TÂM TRANG – T. NGUYỆT

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