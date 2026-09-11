Tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật để doanh nghiệp vận dụng hiệu quả

Ngày 10-9, tại Trụ sở chính Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải Miền Bắc (TP Hải Phòng), Viện Phát triển nguồn lực xã hội Phương Nam phối hợp với Công ty tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn phổ biến kiến thức pháp luật về lao động, việc làm và bảo hiểm xã hội.

Đây là lớp thứ 4, đồng thời là điểm cuối trong chuỗi tập huấn được tổ chức từ ngày 7 đến 10-9 tại Đà Nẵng, Vinh, Quảng Ninh và Hải Phòng, dành cho cán bộ, nhân viên và người lao động của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải Miền Bắc.

Ông Phạm Quang Giáp , Phó Giám đốc Công ty TNHH Hoa Tiêu Hàng hải Miền Bắc

Tại Hải Phòng, chương trình có sự tham dự của ông Trần Minh Tuấn và ông Phạm Quang Giáp, cùng là Phó Giám đốc Công ty; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ và đông đảo cán bộ, chuyên viên, nhân viên, người lao động.

Nội dung tập huấn tập trung vào 4 nhóm chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác quản trị nhân sự và quyền, nghĩa vụ của người lao động, gồm hợp đồng lao động điện tử; bảo vệ dữ liệu cá nhân; pháp luật về việc làm và bảo hiểm thất nghiệp; các quy định về bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh việc cập nhật những quy định mới, chương trình chú trọng hướng dẫn học viên nhận diện các tình huống có thể phát sinh trong thực tế, xác định trách nhiệm của các bên và cách thức xử lý phù hợp. Tài liệu được hệ thống hóa thông qua sơ đồ, ma trận, bảng kiểm và các tình huống thực tiễn nhằm hỗ trợ người học dễ tiếp cận và vận dụng trong công việc.

Theo ban tổ chức, trong bối cảnh các quy định liên quan đến lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội và bảo vệ dữ liệu tiếp tục được cập nhật, việc thường xuyên bồi dưỡng kiến thức pháp luật có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động quản trị doanh nghiệp. Qua đó, người lao động nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ, trong khi doanh nghiệp có thêm cơ sở phòng ngừa rủi ro pháp lý, xây dựng môi trường làm việc minh bạch và chuyên nghiệp.

Việc hoàn thành 4 lớp tập huấn tại 4 địa phương góp phần đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với đội ngũ cán bộ, nhân viên và người lao động, đồng thời thúc đẩy việc chuyển từ “biết quy định” sang chủ động vận dụng đúng quy định trong thực tiễn công việc.