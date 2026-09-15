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HDBank Green Marathon – Điểm hẹn thể thao thường niên

Bước sang mùa giải thứ 5, HDBank Green Marathon tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện chạy bộ thường niên được mong đợi, đồng thời là giải marathon chính thức của TPHCM.

HDBank Green Marathon – Điểm hẹn thể thao thường niên

Được tổ chức trong không khí chào đón Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, giải đấu không chỉ mang đến một ngày hội thể thao sôi động mà còn mở ra hành trình để VĐV và du khách cảm nhận những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Cần Giờ.

Qua từng mùa giải, HDBank Green Marathon không ngừng hoàn thiện chất lượng tổ chức và trải nghiệm thi đấu. Đường chạy được thiết kế, đo đạc theo các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế của AIMS, tạo nên nền tảng chuyên môn để VĐV an tâm chinh phục những mục tiêu của mình.

Một trong những dấu ấn nổi bật của HDBank Green Marathon chính là sự phong phú trong hệ thống nội dung thi đấu. Giải mang đến các cự ly từ Kids Run 1,5km và 3km, dành cho những VĐV nhí, đến 5km, 10km, Half Marathon và Marathon, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm và chinh phục của nhiều nhóm VĐV.

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Bên cạnh những nội dung cá nhân, giải còn mở rộng trải nghiệm với các hình thức thi đấu đồng hành như cặp đôi vợ chồng, đồng đội Marathon và The Team Run.

Đến với giải đấu, VĐV không chỉ trải nghiệm những cung đường thi đấu mà còn có cơ hội khám phá Cần Giờ trong những ngày địa phương chào đón Lễ hội Nghinh Ông, một trong những nét sinh hoạt văn hóa truyền thống tiêu biểu gắn với đời sống của cộng đồng cư dân vùng biển. Thể thao vì thế trở thành một nhịp cầu đưa người tham gia đến gần hơn với vùng đất, con người và những câu chuyện văn hóa đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

HDBank Green Marathon 2026 tiếp nối hành trình ấy với chủ đề “Điểm hẹn của những bước chân xanh và nhịp sống số”, để từ Cần Giờ, những bước chân gặp nhau và những giá trị xanh tiếp tục được nối dài.

NGUYỄN THANH

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HDBank Green Marathon HDBank Green Marathon 2026 Kids Run Half Marathon AIMS Cần Giờ Marathon Vận động viên Đo đạc Nhịp cầu

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